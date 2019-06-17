Ограничение продажи алкоголя до 21 года назвали неконституционным

В Минэкономразвития заявили, что инициатива Минздрава запретить продажу алкоголя крепостью выше 16,5% лицам младше 21 года неоправданно ограничивает установленные Конституцией права граждан в возрасте от 18 лет до 21 года, сообщает RNS.
В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% — пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.
"Предлагаемая инициатива неоправданно ограничивает установленную Конституцией Российской Федерации и гражданским законодательством Российской Федерации правоспособность граждан в возрасте от 18 лет до 21 года", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что статья 60 Конституции РФ гарантирует российским гражданам самостоятельное осуществление в полном объеме своих прав и обязанностей с 18 лет.
"В соответствии со статьей 21 Гражданского кодекса Российской Федерации способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста", — напомнили в министерстве.
Кроме того, в 18 лет устанавливается брачный возраст в России, с наступлением совершеннолетия трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях, а граждане мужского пола подлежат призыву на военную службу.
Со ссылкой на 1 часть 22 статьи ГК РФ в Минэкономразвития подчеркивают, что никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.
"При этом указанные ограничения должны быть соотнесены с требованиями части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", — добавили в Минэкономразвития.
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