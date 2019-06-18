Финансовый университет при Правительстве РФ – один из наиболее престижных профильных государственных вузов России – приглашает получить высшее образование по экономике и менеджменту. На Алтае Финуниверситет ведет прием и обучение студентов в Алтайском филиале, которому в 2020 году исполнится 55 лет.
В Алтайском филиале Финуниверситета ведется прием абитуриентов на следующие профили бакалавриата:
- по направлению ЭКОНОМИКА (профили "Финансы и кредит", "Учет, анализ и аудит", "Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов");
- по направлению МЕНЕДЖМЕНТ (профиль "Менеджмент организаций").
Срок обучения по очной форме 4 года, по заочной – 4,5 года.
На все направления есть бюджетные места (за исключением заочной формы).
Студентам выплачивается стипендия, предоставляется общежитие, юношам – отсрочка от армии.
Также Алтайский филиал Финуниверситета ведет набор в МАГИСТРАТУРУ (срок обучения 2,5 года). Магистратура – это второй уровень высшего образования с углубленной профессиональной специализацией. Прием осуществляется на базе любого высшего образования.
На бюджетные места могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана; соотечественники, переселенцы (вид на жительство) из Украины, Туркмении, Армении, Молдавии.
Сроки подачи документов на бюджетные места по результатам вступительных испытаний – С 20 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.
Более подробная информация об условиях приема – на сайте и по электронной почте pr.altai@fa.ru.
Контактная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 54, каб. 605, тел.: (3852) 569-269, (3852) 569-286.
Мы ждем тех, кому нужно качественное образование, а не просто диплом!
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270
Сайт: altai.fa.ru
E-mail: altai.fa.ru
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