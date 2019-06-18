Госдума РФ приняла предложенный президентом Владимиром Путиным закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США, сообщает РИА Новости.
В Госдуме уточнили, что это ответ на аналогичные действия США, которые фактически в одностороннем порядке разорвали это соглашения.
При этом президента страны наделили полномочиями возобновить действие ДРСМД, в случае изменения ситуации и исполнения США своих обязательств по нему.
Теперь закону осталось получить одобрение Совета Федерации. Рассмотрение назначено на 26 июня.
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