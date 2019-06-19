Уроженец Алтайского края стал советником главы Кузбасса

Кемеровский губернатор Сергей Цивилёв назначил нового советника, которым стал уроженец Алтайского края Геннадий Алексеев – топ-менеджер "Сибирского делового союза".
Как сообщает пресс-служба главы Кузбасса, Цивилёв вручил удостоверение советника гендиректору АО ХК "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву. Новый советник родился 1 февраля 1957 года в поселке Заря Сорокинского района (ныне – Заринский) Алтайского края. Окончил Московский горный институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.
Кроме того, Геннадий Алексеев – почетный работник топливно-энергетического комплекса страны, почетный работник угольной промышленности, кавалер трех степеней знака отличия "Шахтерская слава", кавалер ордена Якутии "Полярная Звезда", заслуженный работник народного хозяйства Якутии. Награжден почетными грамотами министерств РФ и наградами субъектов РФ.
"СДС-Уголь" занимается добычей угля в шахтах и разрезах Кемеровской области, также в ее составе работают обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. По данным компании, в ней работают 8,4 тыс. человек. Это отраслевой холдинг корпорации "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева и Владимира Гридина.
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