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Пропавшую новосибирскую бегунью нашли

, ИА "Амител"
Елена Рухляда и ее бывший муж находятся на допросе у следователей
Елена Рухляда / Фото: sport.nso.ru

Елена Рухляда / Фото: sport.nso.ru

Новосибирские полицейские установили местонахождение серебряного призера чемпионата мира по горному бегу Елены Рухляды и ее бывшего супруга, сообщает "Интерфакс".

Сейчас их допрашивают следователи. По итогам этих мероприятий будет решаться вопрос об определении меры пресечения.

Ранее подруга Рухляды распространила информацию, что спортсменку "в мешке" похитил бывший муж. Автомобиль, на котором передвигался предполагаемый похититель, обнаружили рядом с лесом.

В связи с этой информацией СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам похищения и убийства. Если второй вариант уже исключен, то первый еще предстоит проверить.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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