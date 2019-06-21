Представители сильного пола, в большинстве своем, имеют слабое представление о мужском здоровье, а уролога-андролога они посещают, как правило, только тогда, когда "прижмет". Между тем, все больше мужчин в последнее время сталкиваются с бесплодием и раком простаты.

По мнению руководителя медицинского урологического центра "Академия мужского здоровья" КГБУЗ "Краевая клиническая больница", уролога-андролога, доктора медицинских наук Романа Алиева, во многом это происходит из-за привычки мужчин решать проблемы со здоровьем только по мере их поступления. Доктор прокомментировал самые распространенные мифы о мужском здоровье, а также рассказал, какие профилактические обследования необходимы каждому мужчине старше 45 лет, и где их можно пройти бесплатно.

Миф №1. Нарушение потенции – неизлечимое заболевание

Существует заблуждение, что нарушение потенции не лечится, с этим остается только смириться. Однако Роман Алиев утверждает, что проблемы с потенцией – не приговор. "Эффективность лечения нарушений потенции или эректильной дисфункции приближается к 95%", – сказал он.

Миф №2. У мужчин нет климакса

Многие считают, что угасание функции половой системы в связи с возрастными изменениями происходит только у женщин. Оказывается, что "мужской климакс" тоже существует, но его можно контролировать.

"У мужчин есть климакс, это клинически доказано. Есть возрастной андрогенодефицит. Мужчина стареет, у него снижается уровень тестостерона, – говорит Роман Алиев. – Мы, урологи-андрологи, можем этот процесс старения отодвинуть, контролировать. Благодаря нашим рекомендациям мужчина может дольше жить в хорошем качестве".

Миф №3. Только женщина виновата в бесплодии

Еще не так давно в отсутствии детей в семье было принято винить женщин. Жены бегали по врачам, проходя всевозможные обследования, в то время как проблема с зачатием была у мужа.

"По современным данным, причиной бесплодия в браке в 50% случаев являются проблемы со здоровьем у мужчины, – говорит Роман Алиев. – При бесплодии обследуются оба супруга: женщины – у гинеколога, мужчины – у уролога-андролога".

Миф №4. Проблемы надо решать по мере их поступления

Отношение мужчин к своему здоровью, которое можно описать словами "как будет – так и будет", Роман Алиев называет одной из самых распространенных проблем. Каждый мужчина должен знать, какие профилактические обследования необходимо проходить в том или ином возрасте, чтобы исключить тяжелые заболевания.

"Многие предпочитают решать проблему только тогда, когда столкнутся с ней. Это заблуждение нужно разбивать, ему подвержены даже некоторые врачи. Я спросил у представителей медицинского сообщества, знают ли они свой уровень тестостерона и простатический специфический антиген (он определяет онконастороженность у пациентов по раку предстательной железы) и был удивлен: знают не более 10-15%, хотя среди медицинского сообщества это должно быть 100%", – говорит Роман Алиев.

Какие обследования необходимы

По словам врача, после 45 лет каждый мужчина должен контролировать уровень простатического специфического антигена, уровень тестостерона и проходить трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы, чтобы исключить рак простаты.

"Это должно быть обязательным стандартным обследованием для мужчин, как посещение гинеколога и маммография для женщин, – говорит Роман Алиев. – Обследования доступны по полису ОМС в "Академии мужского здоровья" при КГУЗ "Краевая клиническая больница. Мало того, что здесь можно получить бесплатную диагностику, также здесь доступно бесплатное лечение. В рамках регионального приоритетного проекта "Мужское здоровье" было закуплено реабилитационное оборудование".

Ранее главный уролог Алтайского края и Сибирского федерального округа Александр Неймарк сообщал Amic.ru, что в регионе работает 90 специалистов-урологов, а пройти обследование и лечение можно не только в Барнауле. "У нас урологи не только в Барнауле сосредоточены, практически каждый город края – и Бийск, и Рубцовск, и Славгород, и Заринск – имеет урологические отделения", – говорил Александр Неймарк.

Напомним, "Академия мужского здоровья" появилась в Алтайском крае благодаря реализации проекта "Мужское здоровье". В его рамках до 2020 года также планируется создать 70 кабинетов мужского здоровья на территории всего Алтайского края. "Профилактические смотровые кабинеты уже есть, нужно их модернизировать, сейчас мы этим занимаемся", – рассказал Роман Алиев.