Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный на 30 тыс. рублей за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут "Ведомости" со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации "Агора" Дамира Гайнутдинова, который представляет интересы подзащитного в Страсбурге.
По словам Гайнутдинова, Картыжев пожаловался на то, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он отметил, что комментарий, за который его оштрафовали, не относился к личности президента России Владимира Путина, а только к эффективности проводимой им внутренней и внешней политики, то есть к проблемам, представляющим общественный интерес. Однако суд и правоохранители расценили это как проявление неуважения к российскому обществу в целом.
В жалобе говорится, что российские суды не пытались установить баланс между правом на свободное выражение мнения по важным для общества вопросам и необходимостью защиты репутации президента и авторитета государственной власти.
Также отмечается, что в статье о неуважении к власти содержатся неопределенные формулировки, которые можно толковать неоднозначно. Картыжев подчеркнул, что выписанный ему штраф в два раза превышает его среднемесячный доход и является чрезмерно суровым.
Ранее сообщалось, что в России впервые применили статью о неуважении к власти. Примечательно, что в конце мая на жителя Смоленска завели дело о неуважении к власти из-за фотографии Путина, которую он разместил как раз под новостью про Картыжева. Полиция привлекла двух девушек 1999-го и 2000 года рождения, которые выступили как свидетели. В итоге все свелось к тому, что мужчина, опубликовав фотографию Путина под новостью о неуважении к власти, распространил таким образом в Сети "информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ". За это ему грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.
Комментарии
оштрафованный на 30 тыс. рублей
выписанный ему штраф в два раза превышает его среднемесячный доход
со ссылкой на адвоката международной правозащитной организации "Агора" Дамира Гайнутдинова
То есть у него доход 15 тысяч рублей в месяц, а адвокат международной правозащитной организации. Международные адвокаты сейчас дешевые. Телефоны этих адвокатов надо публиковать в свободном доступе, чтобы власть боялась наши права нарушить. Ведь адвокаты могут помочь бабла срубить