Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Российский актер Дмитрий Певцов в своем Instagram опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить ему здание под театр.
"ПЕВЦОВЪ-ТЕАТР". Наше обращение к президенту. Услышат ли?" — подписал Певцов свое видео.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я вас приветствую меня зовут Дмитрий Певцов. Я — россиянин, православный, женат. За моей спиной Институт современного искусства, где мы с моей супругой преподаем. Семь лет назад мы набрали первый курс, который стал маленьким театром. В общем, мы закончили институт с ребятами, имея готовый репертуар. Мы стали театром! Но у нас не было дома", — рассказал Певцов.
Он подчеркнул, что понимает отсутствие в Москве лишних помещений под театр. Поэтому он попросил разрешить ему работать в ДК им.Горбунова, где раньше был Театр мюзикла.
Певцов рассказал, что "здание уже несколько лет стоит пустым". "Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, которое внесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм", — отметил актер.
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