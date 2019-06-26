Фото: 04.мвд.рф
Женщина 46-ти лет пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.
По данным полиции, авария случилась 25 июня в 11:30 в районе дома №35 по проспекту Коммунистическому, когда 25-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Camry, не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с остановившимся на светофоре автомобилем Nissan Pathfinder под управлением 46-летней горожанки.
Около 15:00 часов водитель автомобиля Toyota с полученными травмами обратилась за медицинской помощью в республиканскую больницу. Госпитализация женщине не потребовалась.
Водители автомобилей были трезвыми.
В отношении виновницы аварии вынесено постановление по делу об административном правонарушении.
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