Ученые Дальневосточного федерального университета сделали открытие, которое в будущем позволит выращивать зубы для имплантации, сообщает РИА "Новости".
Совместно с японскими коллегами стоматологи и гистологи нашли клетки, которые отвечают за формирование зубной эмали у эмбриона.
Это открытие значительно приблизило медиков к искусственному выращиванию зубов для протезирования.
Ранние эксперименты в этой области провалились из-за отсутствия эмали на выращенных в лаборатории зубах.
"Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным", – подчеркнул научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Иван Рева.
Он уточнил, что для успешного эксперимента требуются дополнительные исследования межклеточных сигнальных взаимодействий при развитии зубов.
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