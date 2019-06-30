Проект Минтруда о единой методике расчета регионального прожиточного минимума пенсионера рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает "Российская газета".
Дело в том, что субъекты не всегда пользовались единой методикой расчета прожиточного минимума пенсионера, что позволяло занижать ее, подбирая "удобные" цены продуктовой корзины – фактические или прогнозные, что не регламентировалось.
В результате доплата к пенсии, которая с 2019 года начисляется сверх прожиточного минимума, в одних регионах могла оказаться ниже, чем в других.
Принятие единого регламента не оставит региональным властям "пространства для маневра", тем самым запретив таким образом занижать прожиточный минимум, уверены авторы поправок в законодательство.
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, рассчитывается с использованием статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
В расчет также включены расходы по обязательным платежам и сборам. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья, коммунальных и других услуг.
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