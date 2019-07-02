Депутат объяснил, почему молодежь не доверяет политикам в России

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пока проблемы молодежи решаются людьми старшего поколения, будет существовать риск непонимания, пишет "Парламентская газета".
"Пока проблемы молодежи решаются людьми, которые принадлежат к другому поколению, будет существовать риск непонимания таких социальных явлений, как отсутствие доверия молодежи к политической сфере, ощущение невостребованности и невозможности реализовать себя", – отметил Дегтярев.
По его словам, одним из решений проблемы низкой представленности молодежи в национальных парламентах может стать приведение минимального возраста для участия в голосовании в соответствие с минимальным возрастом для выдвижения на выборах.
Дегтярев полагает, что это позволит обеспечить более широкое участие молодежи в парламентской деятельности.
"По данным Межпарламентского союза, в 2018 году люди в возрасте до 30 лет составляли лишь 2,2% от общей численности парламентариев в мире. Даже парламентариев до 40 лет насчитывается всего 15,5%", – подчеркнул депутат.
По его оценке, с развитием молодежного парламентского движения может сформироваться культура его взаимодействия с органами власти на всех уровнях и во всех сферах.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении покорить космос при помощи своего соратника в Госдуме – Дегтярева. "У нас был первый человек в космосе, первый человек в открытом космосе, первый человек на Луне. Но в космосе еще ни разу не было депутата", – отметил он.
Комментарии
Он это всерьез, интересно? Или так, очередная инициатива по принципу "лишь бы не было войны"?
А то что есть молодежный парламент он в курсе?
Государство уже заявило, что никому ничего не должно, поэтому молодежь и не верит, этим "депутатиткам", которые в думе ничего не делают, для людей, в планшетах играются и спят на заседаниях.
А старики (согласно заголовку) доверяют.