Жительница Барнаула хотела зарезать "болтливую" соседку по коммуналке

В Алтайском крае 58-летняя жительница Барнаула признана виновной в покушении на убийство соседки, сообщает региональный СК.
"Днем 9 марта 2019 года в жилом доме по улице Профинтерна в городе Барнауле обвиняемая причинила несколько ножевых ранений жизненно важных органов соседке по коммунальной квартире. Мотивом совершения преступления стал тот факт, что женщина длительное время проживала в комнате без прописки и права собственности на жилое помещение", — говорится в сообщении ведомства.
Соседка неоднократно указывала женщине на незаконное пребывание в квартире и при ссорах обещала сообщить об этом в полицию.
Отмечается, что лишь вовремя оказанная потерпевшей медицинская помощь не позволила осужденной совершить убийство.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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