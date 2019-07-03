Спикер Госдумы Вячеслав Володин на конференции "Россия-Африка" заявил, что России и странам Африки необходимо укреплять сотрудничество в образовательной сфере, для чего необходимо законодательно обеспечить поддержку программ изучения русского языка в государствах соседнего континента, пишет "Парламентская газета".
"Было бы правильным обсудить сегодня гармонизацию законодательства наших стран в научно-образовательной сфере. Необходимо законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, включая подготовку педагогов-русистов из африканских стран", — сказал Володин.
Он напомнил, что сегодня в России обучается 17 тысяч африканских студентов, из них более 4 тысяч человек за счет бюджета РФ.
В этом учебном году странам Африки была выделена 1 тыс. 781 стипендия: наибольшее число студентов поступило из Замбии (144), Нигерии (135), Анголы (126), Конго (104). На предстоящий (2019/20) учебный год квота для африканских государств предусмотрена в объеме 1809 человек.
"Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами. Образовательный обмен может стать многосторонним", — подчеркнул Володин.
Ранее сообщалось со ссылкой на документы Министерства просвещения РФ, что в период до 2025 года на популяризацию русского языка в мире Россия потратит 7,4 млрд рублей.
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