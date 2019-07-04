Национальные проекты были созданы в основном для президентской предвыборной кампании Владимира Путина, они не подкреплены финансово, ставят в опасное положение губернаторов и вряд ли будут исполнены. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказали сразу два федеральных эксперта – аналитик, исполнительный директор института "Центр развития" Наталья Акиндинова и преподаватель "Высшей школы экономики" Сергей Хестанов. Беседовала Александра Черданцева.

– Что такое национальные проекты и зачем они нам нужны?

Наталья Акиндинова:

– Если "плясать от печки", то национальные проекты – это часть президентской предвыборной кампании Владимира Путина. Майский указ № 204 включает не только проекты, но и национальные цели. Трудности начались уже на стадии планирования. После выборов прошел год, но реализация до сих пор толком не началась.

Сергей Хестанов:

– В последние годы российская экономика формально растет, но темпы такие низкие, что большая часть граждан этот рост почти не ощущают. Люди, кому за 45 лет, помнят похожий период – эпоха застоя. Я вспоминаю свою юность и у меня дежавю.

Это вызывает в обществе накопление социальной усталости, люди чувствуют, что нет перспективы. Одна из задач, которая подтолкнула к созданию нацпроектов, – как-то ускорить экономический рост.

– Проектный подход в данном случае – это обоснованная форма?

– В России проектный или программный подход, когда расходы ориентированы на результат, применяется давно. Национальные проекты были еще во времена президентства Дмитрия Медведева, были государственные программы и позже. Этот принцип в России углубляется и расширяется, проектов и программ становится все больше, взаимосвязи между ними – все сложнее. У нас и бюджет перешел на принцип госпрограмм, почти все расходы погружены в программы. А теперь появились национальные проекты, при этом и госпрограммы не отменены.

Часть расходов, которые внутри этих программ, теперь переориентированы на нацпроекты. Система стала сложнее, плюс региональный уровень в виде региональных проектов. Такой формат применяется во многих странах, но у нас уже доведен до крайности и даже где-то напоминает систему госплана.

Сергей Хестанов:

– Сам по себе формат проекта – это хороший способ планирования в крупных корпорациях, многих западных государствах. Технически нет вопросов к этому подходу. Написать хорошую программу относительно несложно. В мире есть случаи, когда страны таким образом добились ускорения роста экономики, повышения уровня жизни населения.

– Вы сказали, что часть средств берется из существующих программ, откуда остальные?

Сергей Хестанов:

– Если посмотреть на нацпроекты с высоты птичьего полета, не вникая в детали, то идея нацпроектов такова: из одной части экономики мы ресурсы изымаем (например, повышение НДС, которые затрагивает нас всех), и направляем в другую. Это как снять рельсы позади и положить их впереди себя. Да, двигаться вперед можно, но насколько это эффективно? Что же касается регионального вклада, процентов 70 регионов его не осилят. А привлечь частный бизнес практически не удастся. Тем не менее ресурсы заложены большие и какой-то эффект в отдельных отраслях будет.

Наталья Акиндинова:

– Да, в краткосрочном периоде в проектах нет других ресурсов, кроме перераспределения. Эффект будет в лучшем случае нейтральным, коллеги делали расчет – рост в пределах 0,1% ВВП. Но идея другая – создать условия для долгосрочного устойчивого роста. Улучшить инфраструктуру, состояние образования и здравоохранения, но для этого программы должны быть хорошо составлены.

У бизнеса нет денег под подушкой. Когда ему придется проявлять социальную ответственность, он не сможет инвестировать в свое развитие. А если бизнес не будет себя вести так, как от него ожидается, то мы знаем, какие могут быть "санкции". Эти ресурсы пойдут не для получения прибыли, а для достижения целей государства.

Что же касается регионов, то они могут участвовать в проектах только в пределах выделенного из центра финансирования. Но кроме национальных проектов в указе № 204 есть еще и национальные цели. Это достижение темпов экономического роста выше среднемирового уровня, повышение инвестиций, устойчивый рост доходов населения, которые, повторюсь, падают уже несколько лет подряд. Сейчас регионы тоже озадачены. Недавно вышел указ о KPI губернаторов, куда включены все эти экономические показатели. Но ресурсов на достижение целей не предусмотрено, регионы должны собственными силами обеспечить эти темпы. Откуда они будут брать деньги на стимулирование бизнеса, а бизнес на инвестиции – большой вопрос.

Сергей Хестанов:

– В обычной обстановке чиновники стремятся потратить все деньги, ибо неосвоенные просто заберут обратно. Но вот что необычно: затраты в нацпроектах осваиваются слабо, пока только около 6%. Причина, как мне кажется, в том, что многие представители министерств и ведомств не убеждены в эффективности таких трат. Возможно, чувствуют, что какой-то проект может быть свернут. Прямой отмены не будет, но возможна корректировка. Вся финансовая политика монетарного блока правительства последние несколько лет направлена на максимальное сокращение бюджета и максимальное наращивание резерва. У нас профицитный бюджет, и вроде нет необходимости так жестко экономить. Тем не менее резервы превысили весь внешний долг – и государственный, и корпоративный. Это говорит о том, что власти убеждены: впереди существенные экономические трудности.

– То есть через шесть лет мы не войдем в пятерку ведущих экономик мира, не удастся снизить бедность в два раза?

Сергей Хестанов:

– С вероятностью 99,9% этого не произойдет. Более того, у нас давно стало понятно, что экономическая модель с момента распада СССР не позволяет расти дальше. В 2012-2013 годах еще было все хорошо, нефть стоила дорого, слово "санкции" мы не знали, а рост уже начал замедляться. Необходимо выработать рабочую реалистичную модель, но пока этого нет.

– А что будет через шесть лет, когда должны быть завершены национальные проекты? Народ совсем об этом забудет или о каких-то показателях все же отчитаются?

Сергей Хестанов:

– Не зря срок – шесть лет, за это время многое изменится. Я как раз думаю, что формальные цели будут достигнуты. Но каким способом? Как в медицине удвоили зарплаты медработникам? Легко: всех перевели на половинные ставки за те же деньги. Формально поручение выполнено. Шикарный исторический пример – программа коммунистической партии. В 80-е годы был обещан коммунизм, и где он?

Наталья Акиндинова:

– По указам 2012 года было достигнуто только часть показателей, но там помог кризис 2014 года с падением цен на нефть и обострением геополитической ситуации. На это были списаны все неудачи. Судя по всему, сейчас правительство ожидает мировой кризис.