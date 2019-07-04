Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, сообщает региональное Министерство цифрового развития.
Документ содержит свод этических норм при деятельности в интернете. Каждый человек, ставя под ним свою подпись, от себя лично и от возглавляемой им организации, обязуется содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения.
Кодекс добросовестных практик разработан Роскомнадзором в 2016 году. За три года его существования, в него вошли четыре тысячи организаций и органов власти по всей России.
Главная цель документа – защита населения от рисков, связанных с использованием интернета, а также информирование о требованиях законодательства РФ при деятельности в Сети.
Ознакомиться с Кодексом можно на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Он размещен в разделе "Кодекс добросовестных практик".
Комментарии
Очень нужный документ, сейчас подпишу и пойду дальше искать куда свалить ....
Его ли это дело？
как же мы без этого кодекса не подохли еще
На одном Томенко только край и держится. Поднимает край с колен