11 июля 2019 года официальный дилер Renault ("Рено") в Барнауле презентует купе-кроссовер Renault ARKANA ("Аркана").
Если подобрать слово, характеризующее этот автомобиль, то это "инновация". ARKANA – это находка, эксклюзив, неповторимость и именно то, чего жаждали многие водители. По крайней мере, владельцы седанов точно мечтали о чем-то подобном. Ведь ARKANA невероятно гармонично объединила в себе все самые лучшие качества седана и внедорожника.
Статус, сногсшибательный дизайн, салон высокого уровня комфорта и экономичность переплелись с простором, высотой и внушительностью самого популярного сегмента на рынке – полноприводного кроссовера. Создатели автомобиля ARKANA добились главной цели – создать универсальный личный транспорт, управлять которым одно удовольствие, как для решения повседневных дел в городской черте, так и при поездках на длительные расстояния, даже по бездорожью.
В ARKANA все по-новому: от дизайна кузова до эргономики салона.
Экстерьер приковывает внимание смелостью линий и особым французским шармом. Яркие акценты делают образ запоминающимся и оригинальным, а защитные накладки, короткие свесы и большие колесные арки обеспечивают дополнительную уверенность во время движения.
Водитель ARKANA в центре внимания – автомобиль создан, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца. Поэтому выразительный внешний вид Renault ARKANA нашел продолжение и в новом интерьере.
Все сконцентрировано вокруг водителя: продуманная эргономика центральной консоли, интуитивно понятное расположение органов управления – все под рукой. Новая мультимедийная система EASY LINK (изи линк) с 8-дюймовым сенсорным экраном позволяет использовать любимые приложения навигации, музыки, общения в вашем телефоне, не отвлекаясь от вождения, благодаря Apple CarPlay (Эпл КарПлэй) и Android Auto (Андроид Авто). Получать удовольствие владелец ARKANA будет не только от управления этим автомобилем, но и от наполненности всем необходимым.
Инновационный купе-кроссовер создан на модульной SUV-платформе нового поколения. В шасси автомобиля более 55% новых компонентов, 45% – проверенные временем решения, заслужившие исключительные отзывы у покупателей Renault.
Новый турбированный двигатель TCе150 – это совместная разработка ведущих инженеров Renault и Daimler ("Даймлер"). Он прошел беспрецедентные испытания на надежность как в режиме стендовых тестов, так и на дорогах. Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic (СиВиТи Икс-Троник) нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4х4-i.
И безусловно, инновационный купе-кроссовер с внедорожным характером создан для России с ее непредсказуемыми и подчас суровыми проявлениями.
Новая система 4х4-i имеет три режима: 2WD (2ВэДэ) – экономичный режим переднего привода, AUTO (Авто) – автоматический режим распределения крутящего момента между осями, LOCK (Лок) – принудительное подключение полного привода на скорости до 80 км/ч.
Отличная геометрия кузова Renault ARKANA, высокий дорожный просвет и стальная защита картера двигателя придают дополнительную уверенность во время движения.
Renault ARKANA подготовлен даже к самым холодным условиям эксплуатации. Теплые опции – подогрев всех сидений, рулевого колеса, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла – сделают поездку комфортной с первых минут движения, а система дистанционного запуска Renault START создаст нужную атмосферу в салоне заблаговременно.
Продажи Renault ARKANA уже стартовали. Осталось дело за малым – выбрать подходящую именно вам комплектацию и обратиться к официальному дилеру.
Убедитесь во всех преимуществах Renault ARKANA лично в четверг, 11 июля 2019 года, с 18:00 до 21:00. Вход свободный. Подробности по телефону: 8 (3852) 222-000.
Лучший способ понять и почувствовать автомобиль – это прокатиться на нем. Поэтому уже сейчас вы можете записаться на тест-драйв автомобиля-инновации на сайте или позвонив по телефону: 8 (3852) 222-000.
ООО "АНКОР"
Официальный дилер Renault в Барнауле
г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25
тел. (3852) 222-000
Сайт
Комментарии
Не поспоришь, машина огонь за такую сумму. А если учесть автотазы под лям, данный автомобиль вне конкуренции. Крета, дастер и т.п. нервно курят в сторонке)
8.07.2019 08:32
Санёк
Крету, дастер и т.п. покупают не для "огня", а по-русски говоря понтов, а из сугубо практических соображений. К примеру, сложить в аркану палатку, лодку и снасти рыбаку вряд ли удастся. Так что про "нервно курят" своим друзьям - школоте рассказывайте.
Ахахах, по дизайну они проигрывают, это факт. А для палатки, лодки и т.п. берут совсем другие машины, УАЗ или джипов праворуких. Фото в студию Креты или Дастера в лесу? Слабо))
Рено Аркана в крае не пойдёт. Здесь живут практичные люди, умеющие считать деньги. А Аркана - полная противоположность этой цели. Маленький турбо-мотор и коробка робот - это же страшный сон бережливого автомобилиста. Все ругают VW за это же, но там хоть уже повывели все детские болезни этого тандема (не все конечно). Для Рено это первый опыт и не факт что удачный. В сети полно уже критических видео насчёт Арканы. И цена. Не так уж и дёшево. 1.5-1.8 млн в норм комплектации - это не дорого? А Креты и Дастеры может и хуже выглядят, но практичные и теряют в цене медленно
8.07.2019 09:50
Гость!
Читайте внимательно! Где вы увидели РОБОТ? Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic (СиВиТи Икс-Троник) нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4х4-i.