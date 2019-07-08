Понедельник, 8 Июль, 11:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,58
€ 71,66
Обь
290см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Создан с чистого листа: в Барнауле пройдет презентация нового кроссовера ARKANA

, ИА "Амител"
Оценить его французский шарм может абсолютно каждый в шоуруме автоцентра Renault. Сбор гостей 11 июля в 18:00

11 июля 2019 года официальный дилер Renault ("Рено") в Барнауле презентует купе-кроссовер Renault ARKANA ("Аркана").

Если подобрать слово, характеризующее этот автомобиль, то это "инновация". ARKANA – это находка, эксклюзив, неповторимость и именно то, чего жаждали многие водители. По крайней мере, владельцы седанов точно мечтали о чем-то подобном. Ведь ARKANA невероятно гармонично объединила в себе все самые лучшие качества седана и внедорожника.

Статус, сногсшибательный дизайн, салон высокого уровня комфорта и экономичность переплелись с простором, высотой и внушительностью самого популярного сегмента на рынке – полноприводного кроссовера. Создатели автомобиля ARKANA добились главной цели – создать универсальный личный транспорт, управлять которым одно удовольствие, как для решения повседневных дел в городской черте, так и при поездках на длительные расстояния, даже по бездорожью.

В ARKANA все по-новому: от дизайна кузова до эргономики салона. 

Экстерьер приковывает внимание смелостью линий и особым французским шармом. Яркие акценты делают образ запоминающимся и оригинальным, а защитные накладки, короткие свесы и большие колесные арки обеспечивают дополнительную уверенность во время движения.

Водитель ARKANA в центре внимания – автомобиль создан, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца. Поэтому выразительный внешний вид Renault ARKANA нашел продолжение и в новом интерьере.

Все сконцентрировано вокруг водителя: продуманная эргономика центральной консоли, интуитивно понятное расположение органов управления – все под рукой. Новая мультимедийная система EASY LINK (изи линк) с 8-дюймовым сенсорным экраном позволяет использовать любимые приложения навигации, музыки, общения в вашем телефоне, не отвлекаясь от вождения, благодаря Apple CarPlay (Эпл КарПлэй) и Android Auto (Андроид Авто). Получать удовольствие владелец ARKANA будет не только от управления этим автомобилем, но и от наполненности всем необходимым.

 

Инновационный купе-кроссовер создан на модульной SUV-платформе нового поколения. В шасси автомобиля более 55% новых компонентов, 45% – проверенные временем решения, заслужившие исключительные отзывы у покупателей Renault.

Новый турбированный двигатель TCе150 – это совместная разработка ведущих инженеров Renault и Daimler ("Даймлер"). Он прошел беспрецедентные испытания на надежность как в режиме стендовых тестов, так и на дорогах. Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic (СиВиТи Икс-Троник) нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4х4-i.

И безусловно, инновационный купе-кроссовер с внедорожным характером создан для России с ее непредсказуемыми и подчас суровыми проявлениями.

Новая система 4х4-i имеет три режима: 2WD (2ВэДэ) – экономичный режим переднего привода, AUTO (Авто) – автоматический режим распределения крутящего момента между осями, LOCK (Лок) – принудительное подключение полного привода на скорости до 80 км/ч.

Отличная геометрия кузова Renault ARKANA, высокий дорожный просвет и стальная защита картера двигателя придают дополнительную уверенность во время движения.

Renault ARKANA подготовлен даже к самым холодным условиям эксплуатации. Теплые опции – подогрев всех сидений, рулевого колеса, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла – сделают поездку комфортной с первых минут движения, а система дистанционного запуска Renault START создаст нужную атмосферу в салоне заблаговременно.

Продажи Renault ARKANA уже стартовали. Осталось дело за малым – выбрать подходящую именно вам комплектацию и обратиться к официальному дилеру.

Убедитесь во всех преимуществах Renault ARKANA лично в четверг, 11 июля 2019 года, с 18:00 до 21:00. Вход свободный. Подробности по телефону: 8 (3852) 222-000.

Лучший способ понять и почувствовать автомобиль – это прокатиться на нем. Поэтому уже сейчас вы можете записаться на тест-драйв автомобиля-инновации на сайте или позвонив по телефону: 8 (3852) 222-000.

ООО "АНКОР"
Официальный дилер Renault в Барнауле
г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25
тел. (3852) 222-000
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.07.2019 08:32
Санёк

Не поспоришь, машина огонь за такую сумму. А если учесть автотазы под лям, данный автомобиль вне конкуренции. Крета, дастер и т.п. нервно курят в сторонке)

0  0
8.07.2019 08:56
- гость -

8.07.2019 08:32
Санёк
Крету, дастер и т.п. покупают не для "огня", а по-русски говоря понтов, а из сугубо практических соображений. К примеру, сложить в аркану палатку, лодку и снасти рыбаку вряд ли удастся. Так что про "нервно курят" своим друзьям - школоте рассказывайте.

0  0
8.07.2019 09:12
Санёк

Ахахах, по дизайну они проигрывают, это факт. А для палатки, лодки и т.п. берут совсем другие машины, УАЗ или джипов праворуких. Фото в студию Креты или Дастера в лесу? Слабо))

0  0
8.07.2019 09:50
Гость!

Рено Аркана в крае не пойдёт. Здесь живут практичные люди, умеющие считать деньги. А Аркана - полная противоположность этой цели. Маленький турбо-мотор и коробка робот - это же страшный сон бережливого автомобилиста. Все ругают VW за это же, но там хоть уже повывели все детские болезни этого тандема (не все конечно). Для Рено это первый опыт и не факт что удачный. В сети полно уже критических видео насчёт Арканы. И цена. Не так уж и дёшево. 1.5-1.8 млн в норм комплектации - это не дорого? А Креты и Дастеры может и хуже выглядят, но практичные и теряют в цене медленно

0  0
8.07.2019 10:49
- гость -

8.07.2019 09:50
Гость!
Читайте внимательно! Где вы увидели РОБОТ? Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic (СиВиТи Икс-Троник) нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4х4-i.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
10:47
Японские ученые рассказали о пользе мороженого 0
10:31
Талантливые абитуриенты выбирают Алтайский медуниверситет 0
10:25
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июнь 2019 года 0
10:01
Новосибирский банк оштрафовали за звонок без разрешения 5
09:53
Драгоценные минуты: главврач центра "Дар" рассказала о санавиации на Алтае 1
09:22
Барнаульцы пожаловались на крупную стаю бездомных собак 9
09:07
13 июля в Барнауле пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй 1
08:47
Бывшего замначальника алтайской ж/д станции осудили за аферу 0
08:32
В Барнауле перевернулись две бочки с квасом. Видео 10
08:17
До +30°C и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июля 0
08:02
Создан с чистого листа: в Барнауле пройдет презентация нового кроссовера ARKANA 5
07:47
С 9 июля в Барнауле начнутся массовые отключения горячей воды 7
07:32
G-Energy Drift соберет в Барнауле сильнейших спортсменов Сибири 0
07:18
Пенной вечеринкой отметили праздник Ивана Купалы в Барнауле 1
07:01
DNS празднует открытие гипермаркета и дарит подарки 0
06:43
День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают 0
06:36
Это не то, что вы подумали: десерты-обманки от британского шеф-повара 0
06:01
Алтайским врачам снизят ипотеку и будут оплачивать аренду жилья 13
23:24
Составлен рейтинг популярных подержанных люксовых авто в России 0
22:50
Dot Incorp выпустила смарт-часы для слепых 0
21:48
Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав Росрезерв 1
20:29
Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Алтайском крае 0
19:36
Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России 2
18:54
В Алтайском крае приближается сезон охоты на медведей 2
17:57
Как не сгореть на солнце и что делать, если ожог уже получен 1
17:28
Росстат указал, какие товары подорожали сильнее всего 3
16:57
Сибиряки выбрали логотип ФК "Новосибирск" 0
16:37
Врача алтайского военкомата оштрафовали за взятки 4
15:59
Соцсети: Подросток чудом остался жив, делая селфи в Новоалтайске 5
15:34
МЭР: россияне будут вдвое больше путешествовать к 2035 году 4
14:55
В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией 2
14:24
Рыбаки достали из реки тело мужчины в Новосибирске 0
13:45
Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах 6
13:08
Полицейский УАЗ перевернулся при ДТП в Бийске. Фото и видео 6
12:33
Иномарка протаранила электроопору в Горном Алтае 0
12:09
На берегу алтайского озера нашли четыре обезглавленных скелета 0
11:35
Вредную суточную дозу молочных продуктов назвали в Минздраве 4
11:12
Составлен рейтинг типичных летних жалоб автолюбителей 0
10:30
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей 4
10:07
Житель Новосибирской области умер от клещевого энцефалита 0
09:33
Митя Фомин и Елена Летучая поделились фото и видео с Горного Алтая 1
09:02
Коня на скаку остановит: как российская спортсменка проложила путь на "Олимпию" 3
08:35
В Бийске иномарка перевернулась, протаранив железный забор 0
08:01
"Самые читающие звездочки": в Яровом хотят установить новый рекорд 1
07:23
Жара сохраняется: прогноз погоды на 7 июля 0
07:14
Тариф на свет: из чего складывается и почему в Барнауле дороже, чем в Иркутске 15
06:44
Коты, которые очень переживают за хозяев в ванне 0
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Ивана Купалы 9
06:01
На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака 1
23:50
Увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% попросили министра образования 1
22:41
Пожилого мужчину ищут в Барнауле, вышедшего рано утром из кардиоцентра 2
21:56
Галкин объяснил, почему его появление на корпоративе стоит 3,5 млн рублей 2
20:26
Успеть до осенних дождей: глава Барнаула проверил ход строительства школы № 136 0
19:57
Американскую концепцию противодействия России назвали неадекватной 0
18:34
От +12 до +31: погода в Алтайском крае на 7 июля 0
18:22
Ликвидацию разрушений от паводка в Приангарье оценили в 31,2 млрд рублей 0
17:51
Барнаульцы оказались в западне на городском пляже из-за слишком тесной парковки 19
17:29
Разводы идут на север: составлен рейтинг регионов по числу распавшихся пар 0
16:58
Два перевернувшихся автомобиля без хозяев нашли под Бийском 2
16:39
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен людьми в пять раз 0
15:56
Каждая пятая пачка: объемы нелегальной табачной продукции растут на Алтае 3
15:31
Безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка 1
14:56
Бегали и догоняли: врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО 0
14:31
Мутко назвал сумму для восстановления социальной инфраструктуры в Приангарье 1
13:19
Крупный пожар произошел в жару в малосемейном доме Барнаула 5
12:46
Российский космический телескоп "Спектр-М" подорожал до 20 млрд рублей 1
12:14
ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" вновь продают в Барнауле, но на 100 млн дешевле 4
11:54
КВНщик Сангаджи Тарбаев станет главным кандидатом в сенаторы от Калмыкии 8
11:26
Бийчанина будут судить за "пьяное" смертельное ДТП по ужесточенному закону 1
10:41
ВЦИОМ заявил о незначительном падении рейтинга Путина 8
10:11
Барнаулец, желая устроиться на работу за границей, отдал мошеннику 40 тысяч руб. 0
09:43
Медведев распорядился провести всеобщую диспансеризацию россиян 9
09:27
Движение по Старому мосту в Барнауле ограничено с 5 июля из-за ремонта по ночам 0
08:56
Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова 4
07:56
Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула 1
07:43
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер 2
07:28
Нежные и легкие: рулетики из цукини с курицей от Sofi 0
07:02
Как спастись от жары и почему она может быть опасна 0
06:44
Флешмоб с открытием бутылок захватил Интернет 1
06:30
Какие недочеты благоустройства общественных территорий нашли в Барнауле 0
06:13
Аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 1
06:02
Аналогов в России нет: уникальный реабилитационный центр открылся в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.