11 июля 2019 года официальный дилер Renault ("Рено") в Барнауле презентует купе-кроссовер Renault ARKANA ("Аркана").

Если подобрать слово, характеризующее этот автомобиль, то это "инновация". ARKANA – это находка, эксклюзив, неповторимость и именно то, чего жаждали многие водители. По крайней мере, владельцы седанов точно мечтали о чем-то подобном. Ведь ARKANA невероятно гармонично объединила в себе все самые лучшие качества седана и внедорожника.

Статус, сногсшибательный дизайн, салон высокого уровня комфорта и экономичность переплелись с простором, высотой и внушительностью самого популярного сегмента на рынке – полноприводного кроссовера. Создатели автомобиля ARKANA добились главной цели – создать универсальный личный транспорт, управлять которым одно удовольствие, как для решения повседневных дел в городской черте, так и при поездках на длительные расстояния, даже по бездорожью.

В ARKANA все по-новому: от дизайна кузова до эргономики салона.

Экстерьер приковывает внимание смелостью линий и особым французским шармом. Яркие акценты делают образ запоминающимся и оригинальным, а защитные накладки, короткие свесы и большие колесные арки обеспечивают дополнительную уверенность во время движения.

Водитель ARKANA в центре внимания – автомобиль создан, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца. Поэтому выразительный внешний вид Renault ARKANA нашел продолжение и в новом интерьере.

Все сконцентрировано вокруг водителя: продуманная эргономика центральной консоли, интуитивно понятное расположение органов управления – все под рукой. Новая мультимедийная система EASY LINK (изи линк) с 8-дюймовым сенсорным экраном позволяет использовать любимые приложения навигации, музыки, общения в вашем телефоне, не отвлекаясь от вождения, благодаря Apple CarPlay (Эпл КарПлэй) и Android Auto (Андроид Авто). Получать удовольствие владелец ARKANA будет не только от управления этим автомобилем, но и от наполненности всем необходимым.

Инновационный купе-кроссовер создан на модульной SUV-платформе нового поколения. В шасси автомобиля более 55% новых компонентов, 45% – проверенные временем решения, заслужившие исключительные отзывы у покупателей Renault.

Новый турбированный двигатель TCе150 – это совместная разработка ведущих инженеров Renault и Daimler ("Даймлер"). Он прошел беспрецедентные испытания на надежность как в режиме стендовых тестов, так и на дорогах. Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic (СиВиТи Икс-Троник) нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4х4-i.

И безусловно, инновационный купе-кроссовер с внедорожным характером создан для России с ее непредсказуемыми и подчас суровыми проявлениями.

Новая система 4х4-i имеет три режима: 2WD (2ВэДэ) – экономичный режим переднего привода, AUTO (Авто) – автоматический режим распределения крутящего момента между осями, LOCK (Лок) – принудительное подключение полного привода на скорости до 80 км/ч.

Отличная геометрия кузова Renault ARKANA, высокий дорожный просвет и стальная защита картера двигателя придают дополнительную уверенность во время движения.

Renault ARKANA подготовлен даже к самым холодным условиям эксплуатации. Теплые опции – подогрев всех сидений, рулевого колеса, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла – сделают поездку комфортной с первых минут движения, а система дистанционного запуска Renault START создаст нужную атмосферу в салоне заблаговременно.

Продажи Renault ARKANA уже стартовали. Осталось дело за малым – выбрать подходящую именно вам комплектацию и обратиться к официальному дилеру.

Убедитесь во всех преимуществах Renault ARKANA лично в четверг, 11 июля 2019 года, с 18:00 до 21:00. Вход свободный. Подробности по телефону: 8 (3852) 222-000.

Лучший способ понять и почувствовать автомобиль – это прокатиться на нем. Поэтому уже сейчас вы можете записаться на тест-драйв автомобиля-инновации на сайте или позвонив по телефону: 8 (3852) 222-000.

ООО "АНКОР"

Официальный дилер Renault в Барнауле

г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25

тел. (3852) 222-000

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