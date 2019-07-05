Минпросвещение хочет обсудить запрет на телефоны в школах

Пресс-служба Министерства просвещения выразила позицию ведомства по предложению спикера Совфеда Валентины Матвиенко запретить школьникам приносить в учебные заведения телефоны.

Как сообщает агентство RNS, Минпросвещение поддерживает создание межведомственной рабочей группы для обсуждения реформы порядка использования гаджета на территории российских школ.

Министерство аргументировало такую необходимость заботой о здоровье юных россиян, напомнив, что за рубежом давно действуют локальные ограничения в этой сфере.

Ранее Матвиенко призвала власти запретить школьникам пользоваться мобильными устройствами во время учебного дня.

Она подчеркнула, что у объектов образования нет возможности организовать безопасное хранение гаджетов, что может привести к их потере и возникновении конфликтной ситуации.