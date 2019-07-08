В коробке вместо монет были три гаечных ключа и один степлер / Фото: t.me/bazabazon

Житель Курска Александр Снегирев отсудил 2 млн рублей у Минфина за клад, который ранее "потеряли" сотрудники полиции, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина ремонтировал свой дом и под старым полом нашел 260 монет эпохи Николая II. Одна часть монет была номиналом 5 рублей (около 4 г золота), другая часть — 10 рублей ("золотые червонцы" весом примерно 8 г).

Монеты были изъяты правоохранителями, их поместили в комнату хранения вещественных доказательств в местном отделе полиции. Мужчине пообещали выплатить законные 50% — чуть больше 2 млн рублей.

После этого клад отправили в Госхранилище при Минфине. Однако когда в Гохране вскрыли "посылку", то вместо монет увидели несколько гаечных ключей и канцелярский степлер.

Снегирев быстро сориентировался и подал на Минфин в суд. Сегодня, 8 июля, он отсудил свою часть вознаграждения.

По факту пропажи монет возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения). Позже дело было приостановлено, поскольку причастных к краже найти не могут.

Как сообщалось ранее, клад хранился в ОП-1 УМВД России по Курску и оттуда был отправлен в Гохран в Москву.