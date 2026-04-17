Власти Барнаула обсудили, какие магистрали и путепроводы нужно построить в городе
В числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина
17 апреля 2026, 13:12, ИА Амител
Власти Барнаула представили планы по строительству новых дорог и обходных магистралей, которые должны улучшить ситуацию с пробками в городе, перераспределить транспортные поток и снизить нагрузку на центральные улицы. В приоритете властей — строительство северного и южного обходов, а также развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах.
Как сообщает пресс-служба мэрии, совещание по ключевым вопросам прошло под руководством главы города Вячеслава Франка. В нем приняли участие представители администрации, депутаты краевого и городского уровней, а также специалисты профильных ведомств и строительных компаний.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, приоритетом в разгрузке городских магистралей является перераспределение потоков.
«Ключевая задача развития транспортного каркаса города сегодня — перенаправить транзитный поток с городских улиц на объездные магистрали. В соответствии с утвержденным генеральным планом приоритетными направлениями дорожного строительства станут строительство северного и южного обходов города Барнаула», — подчеркнул он.
Северный обход протяженностью около 23 километров планируется проложить от Павловского тракта через проспекты Космонавтов и Калинина, а также улицу Бриллиантовую к Коммунальному мосту. Предполагается, что он позволит разгрузить Павловский тракт, снизить нагрузку на Старый мост и перераспределить транспортные потоки между Коммунальным и Новым мостами. Для реализации проекта потребуется реконструировать около восьми километров дорог в промышленной зоне и построить путепровод через железнодорожные пути.
Южный обход длиной порядка 25 километров должен пройти от улицы Мамонтова вдоль реки Барнаулки, затем через шоссе Ленточный Бор и микрорайон Борзовая Заимка с выходом на улицу Трактовую и Змеиногорский тракт. Проект предусматривает строительство более 10 километров новых дорог и реконструкцию свыше 12 километров существующих участков.
Отдельное внимание уделили развитию уличной сети внутри города. Одним из ключевых проектов станет новая дорога по улице Звездной протяженностью 4,9 километра, которая соединит Павловский тракт с проспектом Космонавтов. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026–2027 годы. Ожидается, что этот участок обеспечит транспортную доступность нового микрорайона и снизит нагрузку на центральные улицы.
Кроме того, в числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина. В перспективе также рассматриваются продление улицы Малой Космонавтов до выхода на улицу Попова и расширение Павловского тракта в районе улицы Просторной.
В ходе обсуждения представители строительных компаний и депутаты обратили внимание на необходимость синхронизировать развитие дорожной инфраструктуры с активной застройкой новых районов. По итогам встречи глава города поручил профильному комитету учесть поступившие предложения. Также принято решение провести дополнительное совещание для дальнейшей проработки проектов.
13:16:24 17-04-2026
Важное, нужное дело.
15:46:22 17-04-2026
Вежливый Человек (13:16:24 17-04-2026) Важное, нужное дело....
В каком месте важное и нужное, обсуждать годами и десятилетиями одно и тоже?
13:20:19 17-04-2026
Кто такой Инин и зачем они обсуждают его ... ?
13:27:38 17-04-2026
метро я так понимаю пока не будет? дел обсудили много но выхлопа от них с гулькин нос
13:33:58 17-04-2026
Северный обход протяженностью около 23 километров планируется проложить от Павловского тракта через проспекты Космонавтов и Калинина, а также улицу Бриллиантовую к Коммунальному мосту. Предполагается, что он позволит разгрузить Павловский тракт, снизить нагрузку на Старый мост ...
Это как? Обустроить дорогу к старому мосту, чтобы снизить на него нагрузку?
15:44:21 17-04-2026
Гость (13:33:58 17-04-2026) Северный обход протяженностью около 23 километров планируетс...
Да-да, там и к Южному обходу не меньше вопросов. От ул. Мамонтова - вдоль Барнаулки, чтобы выйти в мкр. Борзовой Заимки, где вообще одна улица по одной полосе в каждую сторону, затем по шоссе Ленточный бор, где также по одной полосе, выйти на ул. Весеннюю посёлка Новосиликатный, чтобы упереться в вечно перегруженную ул. Новосибирскую того же посёлка. Затем ещё пару поворотов и вуаля - ул. Трактовая. Они даже не могут ул. Попова продлить через ул. Трактовую до ул. Ковыльной, всего то 1.1 км, чтобы разгрузить перекрёстки улиц Новосибирская-Дальняя-Ковыльная-Трактовая-Южный проезд.
13:44:07 17-04-2026
15:19:34 17-04-2026
Надо Мамонтова Расширять!
И расширять мосты на Челюскинцев и Советской Армии!
16:14:52 17-04-2026
Гость (15:19:34 17-04-2026) Надо Мамонтова Расширять!И расширять мосты на Челюскинце... Правильно! Мыслить надо ширше!
16:03:05 17-04-2026
Соединить Молодёжную и Власихинскую; расширить путепровод под железной дорогой на Строителей; построить туннель под вокзалом - вот достойные темы подобного обсуждения!
16:03:18 17-04-2026
А на Сов. Армии мост расширить? А Павловский тракт? 65 лет Победы с Сиреневой соединить?
23:04:07 17-04-2026
Гость (16:03:18 17-04-2026) А на Сов. Армии мост расширить? А Павловский тракт? 65 лет П... Попова до Ковыльной продлить
19:48:10 17-04-2026
А про третий мост тишина? С Павловского и Змеиногорского на Чуйский тракт
18:07:46 18-04-2026
Гость (19:48:10 17-04-2026) А про третий мост тишина? С Павловского и Змеиногорского на ... да. деньги на него лежали на западе и их украли
02:17:11 18-04-2026
Проще всего будет молодёжку с власихинской соединить. Единственный реальный проект. Там есть дорога там даже прошлым летом на ней мост два раза смывало. Вот по ней и выходить на власихинскую. Там и под ЖД дорога есть и переезд. Под ЖД под.ездом из РЭПа тоннель поднять и все. Дешевле чем развязка на змеиногорском будет....
11:05:30 18-04-2026
Не эксперт дэу (02:17:11 18-04-2026) Проще всего будет молодёжку с власихинской соединить. Единст... Ну не совсем уж просто. На местности там обрыв метров 30, под ним у меня гараж в большом кооперативе. Придётся строить инженерную конструкцию. Проект очень интересный, но городским властям нужно иметь крупные яйца, чтобы его реализовать.
00:17:59 19-04-2026
Гость (11:05:30 18-04-2026) Ну не совсем уж просто. На местности там обрыв метров 30, по... Но таковых нет. Брошенные автомобили с улиц то из под запрещающих знаков убрать не могут,куда там
00:27:34 19-04-2026
06:46:57 19-04-2026
Там асфальтовый завод. Площадь у него как у полрайона. Если краем этого завода пустить дорогу по заброшенному жд тупику на заводе. То можно через переулок Крайний вдоль кладбища, далее по Чернышевского выйти на Малый Прудской. Не надо ни каких мостов строить. Половина дороги уже построена. Один переезд через подъездной жд путь в депо пассажирских вагонов и всё. Там 50 процентов уже построено. Комунпроект то пусть проверит.
07:12:06 19-04-2026
Да там проблема. Никто не в дорожном комитете не в автодорстрое Барнаула не в курсе. Что там тупик ЖД есть. А там он есть. И даже рельсы сдать можно будет. Только сначала надо будет откопать... И ворота в задней части завода прям на выезд на мост через пивоварку.