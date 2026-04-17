Власти Барнаула обсудили, какие магистрали и путепроводы нужно построить в городе

В числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина

17 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

Совещание в мэрии / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула представили планы по строительству новых дорог и обходных магистралей, которые должны улучшить ситуацию с пробками в городе, перераспределить транспортные поток и снизить нагрузку на центральные улицы. В приоритете властей — строительство северного и южного обходов, а также развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, совещание по ключевым вопросам прошло под руководством главы города Вячеслава Франка. В нем приняли участие представители администрации, депутаты краевого и городского уровней, а также специалисты профильных ведомств и строительных компаний.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, приоритетом в разгрузке городских магистралей является перераспределение потоков.

«Ключевая задача развития транспортного каркаса города сегодня — перенаправить транзитный поток с городских улиц на объездные магистрали. В соответствии с утвержденным генеральным планом приоритетными направлениями дорожного строительства станут строительство северного и южного обходов города Барнаула», — подчеркнул он.

Северный обход протяженностью около 23 километров планируется проложить от Павловского тракта через проспекты Космонавтов и Калинина, а также улицу Бриллиантовую к Коммунальному мосту. Предполагается, что он позволит разгрузить Павловский тракт, снизить нагрузку на Старый мост и перераспределить транспортные потоки между Коммунальным и Новым мостами. Для реализации проекта потребуется реконструировать около восьми километров дорог в промышленной зоне и построить путепровод через железнодорожные пути.

Южный обход длиной порядка 25 километров должен пройти от улицы Мамонтова вдоль реки Барнаулки, затем через шоссе Ленточный Бор и микрорайон Борзовая Заимка с выходом на улицу Трактовую и Змеиногорский тракт. Проект предусматривает строительство более 10 километров новых дорог и реконструкцию свыше 12 километров существующих участков.

Отдельное внимание уделили развитию уличной сети внутри города. Одним из ключевых проектов станет новая дорога по улице Звездной протяженностью 4,9 километра, которая соединит Павловский тракт с проспектом Космонавтов. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026–2027 годы. Ожидается, что этот участок обеспечит транспортную доступность нового микрорайона и снизит нагрузку на центральные улицы.

Кроме того, в числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина. В перспективе также рассматриваются продление улицы Малой Космонавтов до выхода на улицу Попова и расширение Павловского тракта в районе улицы Просторной.

В ходе обсуждения представители строительных компаний и депутаты обратили внимание на необходимость синхронизировать развитие дорожной инфраструктуры с активной застройкой новых районов. По итогам встречи глава города поручил профильному комитету учесть поступившие предложения. Также принято решение провести дополнительное совещание для дальнейшей проработки проектов.

Комментарии 20

Вежливый Человек

13:16:24 17-04-2026

Важное, нужное дело.

Гость

15:46:22 17-04-2026

В каком месте важное и нужное, обсуждать годами и десятилетиями одно и тоже?

Гость

13:20:19 17-04-2026

Кто такой Инин и зачем они обсуждают его ... ?

Гость

13:27:38 17-04-2026

метро я так понимаю пока не будет? дел обсудили много но выхлопа от них с гулькин нос

Гость

13:33:58 17-04-2026

Это как? Обустроить дорогу к старому мосту, чтобы снизить на него нагрузку?

Гость

15:44:21 17-04-2026

Да-да, там и к Южному обходу не меньше вопросов. От ул. Мамонтова - вдоль Барнаулки, чтобы выйти в мкр. Борзовой Заимки, где вообще одна улица по одной полосе в каждую сторону, затем по шоссе Ленточный бор, где также по одной полосе, выйти на ул. Весеннюю посёлка Новосиликатный, чтобы упереться в вечно перегруженную ул. Новосибирскую того же посёлка. Затем ещё пару поворотов и вуаля - ул. Трактовая. Они даже не могут ул. Попова продлить через ул. Трактовую до ул. Ковыльной, всего то 1.1 км, чтобы разгрузить перекрёстки улиц Новосибирская-Дальняя-Ковыльная-Трактовая-Южный проезд.

Гость

13:44:07 17-04-2026

Мы болтали мы болтали
Языки наши устали
Мы не много отдохнем
И опять болтать начнем

Гость

15:19:34 17-04-2026

Надо Мамонтова Расширять!
И расширять мосты на Челюскинцев и Советской Армии!

Гость

16:14:52 17-04-2026

Гость

16:03:05 17-04-2026

Соединить Молодёжную и Власихинскую; расширить путепровод под железной дорогой на Строителей; построить туннель под вокзалом - вот достойные темы подобного обсуждения!

Гость

16:03:18 17-04-2026

А на Сов. Армии мост расширить? А Павловский тракт? 65 лет Победы с Сиреневой соединить?

Гость

23:04:07 17-04-2026

Гость

19:48:10 17-04-2026

А про третий мост тишина? С Павловского и Змеиногорского на Чуйский тракт

Гость

18:07:46 18-04-2026

Не эксперт дэу

02:17:11 18-04-2026

Проще всего будет молодёжку с власихинской соединить. Единственный реальный проект. Там есть дорога там даже прошлым летом на ней мост два раза смывало. Вот по ней и выходить на власихинскую. Там и под ЖД дорога есть и переезд. Под ЖД под.ездом из РЭПа тоннель поднять и все. Дешевле чем развязка на змеиногорском будет....

Гость

11:05:30 18-04-2026

Не эксперт дэу (02:17:11 18-04-2026) Проще всего будет молодёжку с власихинской соединить. Единст... Ну не совсем уж просто. На местности там обрыв метров 30, под ним у меня гараж в большом кооперативе. Придётся строить инженерную конструкцию. Проект очень интересный, но городским властям нужно иметь крупные яйца, чтобы его реализовать.

Гость

00:17:59 19-04-2026

Гость (11:05:30 18-04-2026) Ну не совсем уж просто. На местности там обрыв метров 30, по... Но таковых нет. Брошенные автомобили с улиц то из под запрещающих знаков убрать не могут,куда там

Гость

00:27:34 19-04-2026

почему шторы как в Крематории?!

гость

06:46:57 19-04-2026

Там асфальтовый завод. Площадь у него как у полрайона. Если краем этого завода пустить дорогу по заброшенному жд тупику на заводе. То можно через переулок Крайний вдоль кладбища, далее по Чернышевского выйти на Малый Прудской. Не надо ни каких мостов строить. Половина дороги уже построена. Один переезд через подъездной жд путь в депо пассажирских вагонов и всё. Там 50 процентов уже построено. Комунпроект то пусть проверит.

Эксперт дэу

07:12:06 19-04-2026

Да там проблема. Никто не в дорожном комитете не в автодорстрое Барнаула не в курсе. Что там тупик ЖД есть. А там он есть. И даже рельсы сдать можно будет. Только сначала надо будет откопать... И ворота в задней части завода прям на выезд на мост через пивоварку.

