Власти Барнаула обсудили, какие магистрали и путепроводы нужно построить в городе

В числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина

17 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

Совещание в мэрии / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула представили планы по строительству новых дорог и обходных магистралей, которые должны улучшить ситуацию с пробками в городе, перераспределить транспортные поток и снизить нагрузку на центральные улицы. В приоритете властей — строительство северного и южного обходов, а также развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, совещание по ключевым вопросам прошло под руководством главы города Вячеслава Франка. В нем приняли участие представители администрации, депутаты краевого и городского уровней, а также специалисты профильных ведомств и строительных компаний.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, приоритетом в разгрузке городских магистралей является перераспределение потоков.

«Ключевая задача развития транспортного каркаса города сегодня — перенаправить транзитный поток с городских улиц на объездные магистрали. В соответствии с утвержденным генеральным планом приоритетными направлениями дорожного строительства станут строительство северного и южного обходов города Барнаула», — подчеркнул он.

Северный обход протяженностью около 23 километров планируется проложить от Павловского тракта через проспекты Космонавтов и Калинина, а также улицу Бриллиантовую к Коммунальному мосту. Предполагается, что он позволит разгрузить Павловский тракт, снизить нагрузку на Старый мост и перераспределить транспортные потоки между Коммунальным и Новым мостами. Для реализации проекта потребуется реконструировать около восьми километров дорог в промышленной зоне и построить путепровод через железнодорожные пути.

Южный обход длиной порядка 25 километров должен пройти от улицы Мамонтова вдоль реки Барнаулки, затем через шоссе Ленточный Бор и микрорайон Борзовая Заимка с выходом на улицу Трактовую и Змеиногорский тракт. Проект предусматривает строительство более 10 километров новых дорог и реконструкцию свыше 12 километров существующих участков.

Отдельное внимание уделили развитию уличной сети внутри города. Одним из ключевых проектов станет новая дорога по улице Звездной протяженностью 4,9 километра, которая соединит Павловский тракт с проспектом Космонавтов. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2026–2027 годы. Ожидается, что этот участок обеспечит транспортную доступность нового микрорайона и снизит нагрузку на центральные улицы.

Кроме того, в числе приоритетов названа реконструкция путепровода на проспекте Калинина. В перспективе также рассматриваются продление улицы Малой Космонавтов до выхода на улицу Попова и расширение Павловского тракта в районе улицы Просторной.

В ходе обсуждения представители строительных компаний и депутаты обратили внимание на необходимость синхронизировать развитие дорожной инфраструктуры с активной застройкой новых районов. По итогам встречи глава города поручил профильному комитету учесть поступившие предложения. Также принято решение провести дополнительное совещание для дальнейшей проработки проектов.