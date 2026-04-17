В России ввели ГОСТы на гороховый и раковый супы
Это поможет сохранить аутентичность рецептов и гарантировать качество в заведениях общепита
17 апреля 2026, 13:44, ИА Амител
В рамках инициативы по созданию первого ГОСТа для традиционной русской кухни были тщательно разработаны технологии приготовления горохового и ракового супов. Эти блюда не только являются кулинарными шедеврами, но и представляют собой важные источники питательных веществ, что подчеркивает их значимость для сохранения культурного наследия, пишет РИА Новости.
«Для приготовления горохового супа подходят различные виды бульонов, включая мясной, куриный, рыбный и овощной. Использование как свежего, так и сушеного гороха допустимо, причем сушеный горох можно разварить до пюреобразного состояния или оставить несколько целых зерен для сохранения текстуры», — сообщает издание.
В гороховый суп-пюре часто добавляют копчености, мясные деликатесы и ингредиенты, из которых готовился бульон. Для улучшения вкуса и текстуры добавляют сливочное масло, сметану или белый соус. Суп хорошо сочетается с гренками из белого или черного хлеба, что позволяет разнообразить его подачу.
Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелкой рыбы, костей и голов. В бульон добавляют репчатый лук, а также корни петрушки, сельдерея и пастернака, что обогащает его вкус и аромат.
Раковый суп подают горячим, что подчеркивает его аутентичность и вкусовые качества. На гарнир используют раковые спинки, фаршированные клецками из заварного теста, что является характерным элементом русской кулинарной традиции. Дополнительно можно подать овощи, которые варились вместе с бульоном, и расстегаи с рыбной начинкой, что добавляет блюду изысканности.
13:48:09 17-04-2026
суп с раками???
14:04:55 17-04-2026
Мусик (13:48:09 17-04-2026) суп с раками???... Да, едят
14:22:32 17-04-2026
Мусик (13:48:09 17-04-2026) суп с раками???... Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелкой рыбы, костей и голов. В бульон добавляют репчатый лук, а также корни петрушки, сельдерея и пастернака, что обогащает его вкус и аромат.
14:32:12 17-04-2026
Гость (14:22:32 17-04-2026) Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелко... Пастернака то за что в суп?
13:48:19 17-04-2026
ох и заживем же мы теперь.
14:14:02 17-04-2026
У меня одного потекла слюна от прочтения данной новости?
14:16:33 17-04-2026
гороховый суп для простолюдинов.
раковый суп для знати.
для статистики-народ питается разнообразно, вкусно и по приемлимым ценам.
таки да-голубцы вкусней.
14:50:04 17-04-2026
найди отличия. (14:16:33 17-04-2026) гороховый суп для простолюдинов.раковый суп для знати.
14:26:52 17-04-2026
Есть ссылка? Скачать
14:34:39 17-04-2026
Название такое себе - раковый суп. Не для впечатлительных пациентов
15:10:23 17-04-2026
Гость (14:34:39 17-04-2026) Название такое себе - раковый суп. Не для впечатлительных па... таки да.
правильней называть,, суп из раковых шеек".
но нема на,, толке" гурманов,, кулинарной книги"-так перепечатка сплетен, слухов, сказок.
16:44:00 17-04-2026
ГОСТ будет гарантировать качество в заведениях общепита.
Мне уже нравится.