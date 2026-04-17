В России ввели ГОСТы на гороховый и раковый супы

Это поможет сохранить аутентичность рецептов и гарантировать качество в заведениях общепита

17 апреля 2026, 13:44, ИА Амител

Гороховый суп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В рамках инициативы по созданию первого ГОСТа для традиционной русской кухни были тщательно разработаны технологии приготовления горохового и ракового супов. Эти блюда не только являются кулинарными шедеврами, но и представляют собой важные источники питательных веществ, что подчеркивает их значимость для сохранения культурного наследия, пишет РИА Новости.

«Для приготовления горохового супа подходят различные виды бульонов, включая мясной, куриный, рыбный и овощной. Использование как свежего, так и сушеного гороха допустимо, причем сушеный горох можно разварить до пюреобразного состояния или оставить несколько целых зерен для сохранения текстуры», — сообщает издание.

В гороховый суп-пюре часто добавляют копчености, мясные деликатесы и ингредиенты, из которых готовился бульон. Для улучшения вкуса и текстуры добавляют сливочное масло, сметану или белый соус. Суп хорошо сочетается с гренками из белого или черного хлеба, что позволяет разнообразить его подачу.

Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелкой рыбы, костей и голов. В бульон добавляют репчатый лук, а также корни петрушки, сельдерея и пастернака, что обогащает его вкус и аромат.

Раковый суп подают горячим, что подчеркивает его аутентичность и вкусовые качества. На гарнир используют раковые спинки, фаршированные клецками из заварного теста, что является характерным элементом русской кулинарной традиции. Дополнительно можно подать овощи, которые варились вместе с бульоном, и расстегаи с рыбной начинкой, что добавляет блюду изысканности.