В России ввели ГОСТы на гороховый и раковый супы

Это поможет сохранить аутентичность рецептов и гарантировать качество в заведениях общепита

17 апреля 2026, 13:44, ИА Амител

Гороховый суп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В рамках инициативы по созданию первого ГОСТа для традиционной русской кухни были тщательно разработаны технологии приготовления горохового и ракового супов. Эти блюда не только являются кулинарными шедеврами, но и представляют собой важные источники питательных веществ, что подчеркивает их значимость для сохранения культурного наследия, пишет РИА Новости.

«Для приготовления горохового супа подходят различные виды бульонов, включая мясной, куриный, рыбный и овощной. Использование как свежего, так и сушеного гороха допустимо, причем сушеный горох можно разварить до пюреобразного состояния или оставить несколько целых зерен для сохранения текстуры», — сообщает издание.

В гороховый суп-пюре часто добавляют копчености, мясные деликатесы и ингредиенты, из которых готовился бульон. Для улучшения вкуса и текстуры добавляют сливочное масло, сметану или белый соус. Суп хорошо сочетается с гренками из белого или черного хлеба, что позволяет разнообразить его подачу.

Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелкой рыбы, костей и голов. В бульон добавляют репчатый лук, а также корни петрушки, сельдерея и пастернака, что обогащает его вкус и аромат.

Раковый суп подают горячим, что подчеркивает его аутентичность и вкусовые качества. На гарнир используют раковые спинки, фаршированные клецками из заварного теста, что является характерным элементом русской кулинарной традиции. Дополнительно можно подать овощи, которые варились вместе с бульоном, и расстегаи с рыбной начинкой, что добавляет блюду изысканности.

Комментарии 12

Мусик

13:48:09 17-04-2026

суп с раками???

Гость

14:04:55 17-04-2026

Мусик (13:48:09 17-04-2026) суп с раками???... Да, едят

Гость

14:22:32 17-04-2026

Гость

14:32:12 17-04-2026

Гость (14:22:32 17-04-2026) Раковый суп готовится на крепком бульоне, сваренном из мелко... Пастернака то за что в суп?

Гость

13:48:19 17-04-2026

ох и заживем же мы теперь.

@

14:14:02 17-04-2026

У меня одного потекла слюна от прочтения данной новости?

найди отличия.

14:16:33 17-04-2026

гороховый суп для простолюдинов.
раковый суп для знати.
для статистики-народ питается разнообразно, вкусно и по приемлимым ценам.
таки да-голубцы вкусней.

Гость

14:50:04 17-04-2026

Гость

14:26:52 17-04-2026

Есть ссылка? Скачать

Гость

14:34:39 17-04-2026

Название такое себе - раковый суп. Не для впечатлительных пациентов

три толстяка.

15:10:23 17-04-2026

Гость (14:34:39 17-04-2026) Название такое себе - раковый суп. Не для впечатлительных па... таки да.
правильней называть,, суп из раковых шеек".
но нема на,, толке" гурманов,, кулинарной книги"-так перепечатка сплетен, слухов, сказок.

Avatar Picture
Гость

16:44:00 17-04-2026

ГОСТ будет гарантировать качество в заведениях общепита.
Мне уже нравится.

