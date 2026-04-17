В строящемся новом поселке под Барнаулом планируют возвести современную ледовую арену
Объект передадут на баланс мэрии
17 апреля 2026, 06:10, ИА Амител
В строящемся поселке "Лесной-2" в пригороде Барнаула планируют возвести современную ледовую арену за частные средства. В настоящее время огромный участок осваивают по механизму комплексного развития территории (КРТ). Об этом на круглом столе Союза строителей Алтайского края сообщил инвестор проекта Андрей Саркисян.
По словам предпринимателя, проект постепенно приобрел реальные очертания: проложены дороги, смонтированы линии электропередачи, есть газ, скважины с питьевой водой. Десятки домов уже построены, и сотни участков оформлены с правоустанавливающими документами. Однако инвестор считает, что в поселке рядом с Власихой нужен современный спортивный объект.
«Мы предлагали заменить часть социальной нагрузки на спортивный объект. Например, ледовый дворец, и затем передать его городу. Понимаем, что льда в Барнауле катастрофически не хватает и такие объекты нужны городу», — рассказал Андрей Саркисян.
Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства. Предполагается, что в поселке должно появиться не менее 400 частных домов.
08:20:17 17-04-2026
Фантастика! А скоростную магистраль не забудут спроектировать и проложить от центра до этого арт объекта ? Или все будет как с туннелем под жд. вокзалом?
10:49:02 17-04-2026
Просто "инвестор" объекта сон рассказал. А во сне всякое может присниться... даже то, что в Барнауле льда не хватает.
Просто "инвестор" объекта сон рассказал. А во сне всякое может присниться... даже то, что в Барнауле льда не хватает.
20:45:35 17-04-2026
Да, льда не хватает. Оба дворца забиты под завязку. Сейчас лёд растопят и всё, закуривайте до осени.
15:12:40 18-04-2026
Поинтересуйся , перед тем как сомневаться в нужности ледовых арен, сколько таких в 5 миллионной Финляндии !!!
И какие там условия для детей и взрослых !!
Обосоать , даже сон , конечно , проще, чем поддержать !!!
14:07:51 17-04-2026
Что мешает посетить Титов арену? Зачем переться на выселки?
16:04:04 17-04-2026
сам ты выселки. сиди в своем человейнике тихо. И мы тебя к нам в Лесной не зовем, нафиг ты нам тут не нужен. живи в своем шуме и грязном воздухе. Без тебя тут норм, и так пробки от дачников впереди...еще б нытиков не хватало
15:14:46 18-04-2026
На выселках тоже люди живут !!!
Молодые и пожилые и им нужны такие сооружения !!!
Будь современным , а ни дремучим колхозником !!
08:31:57 17-04-2026
Лучше бы школу построили и детский сад. В Лесном школа маленькая, а детского сада нет бедных детей с раннего утра по автобусам таскают. Дома растут как грибы после дождя, а строим магазины и развлекательные центры, а школы и детские сады не планируем строить.
09:29:56 17-04-2026
Сами прутся жить где нет садов/школ а потом ноют по сайтам.
09:43:55 17-04-2026
Типа от хорошей жизни люди прутся туда, вместо того, чтобы купить жилье, где есть все в шаговой доступности
Типа от хорошей жизни люди прутся туда, вместо того, чтобы купить жилье, где есть все в шаговой доступности
10:00:57 17-04-2026
можно припереца на красноармейский но тут все школы переполнени
10:10:40 17-04-2026
Какой то мутный схематоз. Пусть компетентные органы всех причастных проверят на коррупцию.
10:51:26 17-04-2026
100% И лоббистов из Союза строителей обязательно!
100% И лоббистов из Союза строителей обязательно!
10:45:29 17-04-2026
Попов в Комсомольском не кричал что построит ледовый дворец. Просто построил и все.
13:30:30 17-04-2026
Когда власти исполнят решение суда и обеспечат участки многодетных в Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами?
09:57:07 18-04-2026
Там уже частный инвестр решил этот вопрос, построил для детей великолепную ледовую арену Скифы, условия создал, КПРФ может ходить на экскурсии, учредитель по сути на небольшом участке построил коммунизм. Лёд и тренеры для воспитанников ХШ "Скифы" бесплатно!
Смысл строить рядом в 5 км от уже существующей ещё одну ледовую арену, выглядит как то нелогично.
Муниципальная ледовая арена необходима в Барнауле или около Клевчени нужно бы решить вопрос с долгостроем или построить в парке около дома культуры " Трансмаш ", там есть ещё место.
15:17:26 18-04-2026
Этот вопрос необходимо задавать власти !!
Частный застройщик волен выбирать сам !!!
15:19:58 18-04-2026
Хорошее дело планирует частный застройщик !!!
А критиканы - балаболы -- первыми побегут с коньками под мышкой !!!
Думайте , на перспективу , а ни о том что вы самый умный !!!