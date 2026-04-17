В строящемся новом поселке под Барнаулом планируют возвести современную ледовую арену

Объект передадут на баланс мэрии

17 апреля 2026, 06:10, ИА Амител

Проект ледовой арены / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В строящемся поселке "Лесной-2" в пригороде Барнаула планируют возвести современную ледовую арену за частные средства. В настоящее время огромный участок осваивают по механизму комплексного развития территории (КРТ). Об этом на круглом столе Союза строителей Алтайского края сообщил инвестор проекта Андрей Саркисян.

По словам предпринимателя, проект постепенно приобрел реальные очертания: проложены дороги, смонтированы линии электропередачи, есть газ, скважины с питьевой водой. Десятки домов уже построены, и сотни участков оформлены с правоустанавливающими документами. Однако инвестор считает, что в поселке рядом с Власихой нужен современный спортивный объект.

«Мы предлагали заменить часть социальной нагрузки на спортивный объект. Например, ледовый дворец, и затем передать его городу. Понимаем, что льда в Барнауле катастрофически не хватает и такие объекты нужны городу», — рассказал Андрей Саркисян.

Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства. Предполагается, что в поселке должно появиться не менее 400 частных домов.