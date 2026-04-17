Осквернением считается публичная порча ленты с одновременным выражением презрения или негативного отношения к ней

17 апреля 2026, 14:31, ИА Амител

80-метровая георгиевская лента в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Публичное осквернение георгиевской ленты может повлечь за собой штраф в размере до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, заявил в беседе с РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Курбаков указывает, что федеральный закон № 579-ФЗ "О георгиевской ленте" устанавливает ответственность за публичное неуважение к этому символу. В частности, согласно части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы до трех лет.

Осквернение ленты, сопровождающееся явным неуважением или негативной оценкой, рассматривается как оскорбление.

«Если нарушение совершено группой лиц или с использованием средств массовой информации, наказание может быть ужесточено. В этом случае нарушителя могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 миллионов рублей или лишить свободы на срок до пяти лет, как предусмотрено частью 4 статьи 354.1 УК РФ», — уточнил юрист.

Георгиевская лента является символом победы, напоминая о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне и о доблести защитников Родины. Президент России Владимир Путин подписал закон, признающий георгиевскую ленту одним из символов воинской славы страны, 29 декабря 2022 года.