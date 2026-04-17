Юрист рассказал о наказании за осквернение георгиевской ленты
Осквернением считается публичная порча ленты с одновременным выражением презрения или негативного отношения к ней
17 апреля 2026, 14:31, ИА Амител
Публичное осквернение георгиевской ленты может повлечь за собой штраф в размере до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, заявил в беседе с РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Курбаков указывает, что федеральный закон № 579-ФЗ "О георгиевской ленте" устанавливает ответственность за публичное неуважение к этому символу. В частности, согласно части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы до трех лет.
Осквернение ленты, сопровождающееся явным неуважением или негативной оценкой, рассматривается как оскорбление.
«Если нарушение совершено группой лиц или с использованием средств массовой информации, наказание может быть ужесточено. В этом случае нарушителя могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 миллионов рублей или лишить свободы на срок до пяти лет, как предусмотрено частью 4 статьи 354.1 УК РФ», — уточнил юрист.
Георгиевская лента является символом победы, напоминая о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне и о доблести защитников Родины. Президент России Владимир Путин подписал закон, признающий георгиевскую ленту одним из символов воинской славы страны, 29 декабря 2022 года.
08:28:34 18-04-2026
То, что на фото, это не лента, а просто баннер с изображением ленты. Стрелять в мишень с изображением человека убийством не будет никак.
21:06:51 18-04-2026
Начнем с того, что лента Гвардейская....
Дальше можно этого дурачка юриста гнать тряпками.