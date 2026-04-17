Успеть к празднику. В Барнауле заканчивают ремонт памятника Ленину
На строительной площадке остались финальные работы
17 апреля 2026, 13:15, ИА Амител
Реставрация памятника Ленину на площади Советов вышла на финишную прямую, но в график подрядчик не уложился. Согласно контракту, все работы должны были завершиться в пятницу, 17 апреля, однако рабочие все еще находятся на объекте и продолжают приводить постамент в порядок.
На площади продолжаются активные работы: специалисты московской фирмы "Интерстрой" шлифуют гранитный постамент и устраняют последние недочеты. Завершение реставрации приурочили к 156-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечается 22 апреля.
Напомним, масштабное обновление памятника началось в конце марта. Из-за разрушения основания и отслоения гранитных плит скульптуру вождя пришлось временно демонтировать. Все это время Ильич "наблюдал" за ходом работ с уровня земли, находясь рядом — за металлическим забором.
Стоимость контракта составила 1,7 млн рублей. Специалисты должны были полностью обновить постамент и стилобат, ликвидировать сколы и трещины, а также заполнить внутренние пустоты бетоном. Ожидается, что памятник вернется на свое законное место уже в ближайшие дни, чтобы успеть к праздничной дате.
13:23:24 17-04-2026
О, до сих пор уважают
13:35:04 17-04-2026
Гость (13:23:24 17-04-2026) О, до сих пор уважают... кто то с ремонта себе бонус денежный получит
13:34:43 17-04-2026
Работать надо по-!!ленински!
18:34:08 17-04-2026
Вежливый Человек (13:34:43 17-04-2026) Работать надо по-!!ленински!...
То есть, мысленно я с вами друзья в Сибири, но сам, к сожалению, в Швейцарии?
14:06:24 17-04-2026
Учиться нужно по Ленински, а работать по Стахановски
14:30:16 17-04-2026
Гость (14:06:24 17-04-2026) Учиться нужно по Ленински, а работать по Стахановски... Так то ульянова в.и. с университета турнули.
15:19:59 17-04-2026
Гость (14:30:16 17-04-2026) Так то ульянова в.и. с университета турнули. ... Кто из выпускников того университета сравнится по известности и исторической значимости с Лениным?
16:41:29 17-04-2026
Гость (14:30:16 17-04-2026) Так то ульянова в.и. с университета турнули. ... За успеваемость? Батенька, уж правду до конца пролейте..
14:25:04 17-04-2026
В качестве водомерного поста больше б толку было. На площади истукан не нужен.
14:50:06 17-04-2026
Внимательный из Б (14:25:04 17-04-2026) В качестве водомерного поста больше б толку было. На площади... Нет повода для беспокойства! Вас на площадь никто не поставит)))
15:03:47 17-04-2026
Внимательный из Б (14:25:04 17-04-2026) В качестве водомерного поста больше б толку было. На площади... Увидел ваш(именно с маленькой буквы) коммент и убедился, что дураки, все-таки, думают что булки растут сами на деревьях, о причинно-следственных связях не знают.
15:31:00 17-04-2026
Гость (15:03:47 17-04-2026) Увидел ваш(именно с маленькой буквы) коммент и убедился, что... А какая причинно-следственная связь между истуканом на главной площади города и булками в этом городе (читай "уровнем жизни")?
16:51:06 17-04-2026
Гость (15:31:00 17-04-2026) А какая причинно-следственная связь между истуканом на главн... Шизики везде связь узревают, даже там, где ее в принципе быть не может.
16:53:01 17-04-2026
Гость (15:31:00 17-04-2026) А какая причинно-следственная связь между истуканом на главн... Да никакой абсолютно, можно было назад его и не ставить!
23:31:36 17-04-2026
Гость (15:31:00 17-04-2026) А какая причинно-следственная связь между истуканом на главн... Памятник В.И. Ленину - это символ, что гораздо больше чем просто памятник.
Кстати размещение органов власти именно в центре - это тоже символ власти. Чисто технически удобней было бы размещать администрации и прочие суды, полиции и прочее на окраинах - решилась бы проблема пробок, но исчезла бы часть сакральности власти, а это недопустимо.
17:36:30 17-04-2026
Не могу понять, как современные перевертыши махрового капитализма и Ленин? Е Страшно представить если бы Ленин воскрес и посмотрел на дела России.
18:36:21 17-04-2026
Гость (17:36:30 17-04-2026) Не могу понять, как современные перевертыши махрового капита...
Лягушку варят медленно. Сначала отменили 7 ноября, потом задрапировали во время парада, обвинили в "создании" Украины...
20:39:06 17-04-2026
Гость (17:36:30 17-04-2026) Не могу понять, как современные перевертыши махрового капита... Похвалил бы.