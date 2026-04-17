Успеть к празднику. В Барнауле заканчивают ремонт памятника Ленину

На строительной площадке остались финальные работы

17 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Ремонт памятника Ленину на площади Советов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реставрация памятника Ленину на площади Советов вышла на финишную прямую, но в график подрядчик не уложился. Согласно контракту, все работы должны были завершиться в пятницу, 17 апреля, однако рабочие все еще находятся на объекте и продолжают приводить постамент в порядок.

На площади продолжаются активные работы: специалисты московской фирмы "Интерстрой" шлифуют гранитный постамент и устраняют последние недочеты. Завершение реставрации приурочили к 156-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечается 22 апреля.

Напомним, масштабное обновление памятника началось в конце марта. Из-за разрушения основания и отслоения гранитных плит скульптуру вождя пришлось временно демонтировать. Все это время Ильич "наблюдал" за ходом работ с уровня земли, находясь рядом — за металлическим забором.

Стоимость контракта составила 1,7 млн рублей. Специалисты должны были полностью обновить постамент и стилобат, ликвидировать сколы и трещины, а также заполнить внутренние пустоты бетоном. Ожидается, что памятник вернется на свое законное место уже в ближайшие дни, чтобы успеть к праздничной дате.