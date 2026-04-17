В Алтайском крае выросло число выданных потребительских кредитов

Аналогичная динамика наблюдается и в целом по стране

17 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае зафиксирован рост потребительского кредитования — в марте число выданных займов увеличилось на 14,8% по сравнению с февралем. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По данным ведомства, в марте жители региона оформили 29,5 тысячи кредитов против 25,7 тысячи месяцем ранее.

Аналогичная динамика наблюдается и по стране в целом. Лидерами по количеству выданных кредитов остаются Москва (107,9 тыс.), Московская область (102,6 тыс.) и Краснодарский край (76,7 тыс.).

Всего за первый квартал 2026 года в России, по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, выдано 4,76 млн потребительских кредитов — это на 27,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алтайский край Статистика кредит

Комментарии 2

Вежливый Человек

12:53:09 17-04-2026

Счастья у людей стало больше!

Гость

13:10:58 17-04-2026

Думаю не от хорошей жизни!...

