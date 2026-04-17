В Алтайском крае на выходных ночью похолодает до -10 градусов

Суббота начнется с морозов, а воскресенье порадует весенним теплом

17 апреля 2026, 16:27, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, удивят жителей Алтайского края контрастами. Ночью еще придется вспомнить зимние куртки — местами до -10 градусов, зато днем воздух прогреется до +15. Осадков практически не ожидается, но синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Алтайский край

В субботу, 18 апреля, ночью температура опустится до -5…-10 градусов. Преимущественно без осадков, лишь на востоке местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный, 4–9 м/с. Днем резкое потепление — до +7…+12 градусов, однако на востоке будет прохладнее: всего +1…+6 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В воскресенье, 19 апреля, ночью станет теплее: -2…+3 градуса, хотя на востоке местами похолодает до -7. Осадков не предвидится. Ветер сменится на юго-западный, 4–9 м/с, порывы до 15 м/с. Днем — самый теплый отрезок выходных: +10…+15 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, порывы до 15 м/с сохранятся местами.

Барнаул

В краевой столице суббота начнется с морозной ночи: -6…-8 градусов, без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, осадков не ожидается, ветер останется прежним.

Воскресенье порадует горожан мягкой ночью: 0…+2 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Днем — настоящее весеннее тепло: +11…+13 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.