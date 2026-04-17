На Советской Армии в Барнауле готовят к сносу еще одну двухэтажку. Фото

Дом 1957 года постройки был признан аварийным в 2017 году

17 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Дом на пересечении Советской Армии и Коммунаров / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле готовят к демонтажу двухэтажный дом на ул. Советской Армии, 34. Здание, признанное аварийным еще в 2017 году, постепенно пустеет, хотя окончательное расселение еще не завершено. Это не первый случай в районе — ранее amic.ru уже сообщал о сносе нескольких старых двухэтажек на этой улице.

Дом 1957 года постройки расположен на углу с пр. Коммунаров. Как отмечает портал "Алтайская недвижимость", такие участки являются лицом улицы, и архитекторы часто рекомендуют возводить на них выразительные здания-доминанты. Пока же по соседству с пустеющим домом остается лишь церковь евангельских христиан-баптистов, а сам квартал постепенно освобождается от ветхого фонда.

Параллельно с текущим сносом власти города строят амбициозные планы на будущее. На круглом столе 14 апреля первый вице-мэр Андрей Федоров сообщил, что сейчас активно прорабатывается проект комплексного развития территории (КРТ) для четной стороны улицы Советской Армии (на участке от ул. Матросова до пр. Коммунаров).

Там планируют построить около 40 многоквартирных домов, новые дороги и социальные объекты. Механизм будет схож с тем, что уже реализует компания "Союз" на Потоке.

Комментарии 7

Гость

07:33:50 17-04-2026

Главное,продумать инфраструктуру на месте новых человейников: что-то сделать с изношенным водопроводом в городе, расширить дороги, продумать парковки, построить школы и поликлиники, продумать пространство вокруг домов.

Гость

10:30:19 17-04-2026

Гость (07:33:50 17-04-2026) Главное,продумать инфраструктуру на месте новых человейников... Крамольные вещи какие-то говорите! Человейники! Только человейники!

Гость

07:43:27 17-04-2026

А церковь там, случайно, не в аварийном состоянии?

Психиатр

09:31:46 17-04-2026

Гость (07:43:27 17-04-2026) А церковь там, случайно, не в аварийном состоянии?... Это дело РПЦ, а не ваше.

ыть

09:40:37 17-04-2026

Психиатр (09:31:46 17-04-2026) Это дело РПЦ, а не ваше. ... Причем тут РПЦ, это церковь баптистов.

Гость

09:50:25 17-04-2026

ыть (09:40:37 17-04-2026) Причем тут РПЦ, это церковь баптистов.... А екму все равно, видит звон - не знает где он.

Гость

16:10:22 17-04-2026

Лучше уж такие дома чем как на Сов.армии 71

