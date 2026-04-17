На Советской Армии в Барнауле готовят к сносу еще одну двухэтажку. Фото

Дом 1957 года постройки был признан аварийным в 2017 году

17 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Дом на пересечении Советской Армии и Коммунаров / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле готовят к демонтажу двухэтажный дом на ул. Советской Армии, 34. Здание, признанное аварийным еще в 2017 году, постепенно пустеет, хотя окончательное расселение еще не завершено. Это не первый случай в районе — ранее amic.ru уже сообщал о сносе нескольких старых двухэтажек на этой улице.

Дом 1957 года постройки расположен на углу с пр. Коммунаров. Как отмечает портал "Алтайская недвижимость", такие участки являются лицом улицы, и архитекторы часто рекомендуют возводить на них выразительные здания-доминанты. Пока же по соседству с пустеющим домом остается лишь церковь евангельских христиан-баптистов, а сам квартал постепенно освобождается от ветхого фонда.

Параллельно с текущим сносом власти города строят амбициозные планы на будущее. На круглом столе 14 апреля первый вице-мэр Андрей Федоров сообщил, что сейчас активно прорабатывается проект комплексного развития территории (КРТ) для четной стороны улицы Советской Армии (на участке от ул. Матросова до пр. Коммунаров) .

Там планируют построить около 40 многоквартирных домов, новые дороги и социальные объекты. Механизм будет схож с тем, что уже реализует компания "Союз" на Потоке.