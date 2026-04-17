Сильнее всего подорожают крупногабаритные товары с высокой долей логистических издержек — холодильники, стиральные машины, плиты

17 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

К лету текущего года возможно подорожание европейских товаров в России на 3–6%, заявил финансовый эксперт и аналитик Pronline Дмитрий Трепольский в разговоре с "Газетой.ru". Это связывают с политической нестабильностью на Ближнем Востоке и введением новых санкций, которые ограничивают импорт в Россию.

«Проблемы с логистикой в Объединенных Арабских Эмиратах, начавшиеся в начале года, теперь рассматриваются как следствие усиления контроля за обходом санкционного режима. Это приводит к увеличению сроков доставки европейских товаров, которые к лету могут вырасти до двух-трех месяцев. Дополнительные трудности создают усиленный финансовый контроль и сложности с международными платежами», — добавил он.

Трепольский прогнозирует, что техника ушедших брендов, таких как Bosch, Siemens и Miele, подорожает еще на 3–6%. Это приведет к общему росту цен на 15–21% по сравнению с прошлым летом. Рост стоимости связан с увеличением затрат на логистику, страхование грузов и посреднические комиссии.

Эксперт также предупреждает о возможном сокращении ассортимента европейской техники в российских магазинах. Параллельный импорт вынуждает производителей сосредоточиться на наиболее популярных моделях, так как ввоз редких товаров становится рискованным. Это может привести к дефициту встраиваемой техники и премиальных моделей, таких как сложные духовые шкафы и сушильные машины. Покупатели будут ограничены выбором товаров, имеющихся на складе, вместо доступа ко всему ассортименту бренда.

«Ретейлеры пытаются найти новые маршруты поставок через Китай, страны СНГ и Африку, но это не позволит вернуть прежние цены. Каждое дополнительное звено в логистической цепочке увеличивает затраты, маржу и риски. Техника останется в продаже, но стабилизация рынка не приведет к снижению цен, а сделает европейские товары доступными по любой цене», — подчеркнул эксперт.

Европейская техника постепенно становится нишевым и дорогим товаром. Массовый потребитель все реже рассматривает ее как рациональный выбор из-за высокой стоимости и вопросов с гарантией. Спрос смещается в сторону китайских и турецких брендов, которые предлагают конкурентоспособные цены и качественное обслуживание.

Трепольский заключил, что европейская техника остается статусным товаром для тех, кто готов заплатить за бренд.