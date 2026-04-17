Жители Барнаула решат судьбу Ковша на общественных обсуждениях

Территория Ковша ранее рассматривалась как место отдыха

17 апреля 2026, 11:20, ИА Амител

Барнаульский Ковш, октябрь 2025 года / Фото: amic.ru

Жители Барнаула могут высказать свое мнение о будущем Ковша — общественные обсуждения проекта завершаются 18 апреля. Горожанам предлагают определить, каким станет этот участок старого русла Оби, который сегодня используется как технический залив. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Как следует из опубликованных материалов, участие в обсуждении возможно как очно — в офисе компании "Генподряд", так и дистанционно, направив предложения или замечания в городской комитет по строительству, архитектуре и развитию. Документация проекта занимает около 400 страниц.

Согласно предложенному плану, часть акватории площадью около 2 гектаров предполагается засыпать с использованием метода гидронамыва — песчаный грунт планируют добывать из русла Оби на участке примерно 10 гектаров. В случае положительного заключения на освободившейся территории могут появиться три многоквартирных дома, набережная, парк, а также спортивные и культурно-развлекательные объекты.

По словам жителей, территория Ковша ранее рассматривалась как место отдыха, однако в последние годы воспринимается скорее как технический водоем, куда заходили суда. При этом обсуждаемый проект может полностью изменить его облик.

Накануне тему активно обсуждали и в общественной среде. Так, барнаульский историк Данил Дегтярев выступил против засыпки водоема и строительства жилья на его месте. Он отметил, что Ковш является частью старого русла Оби и связан с историей города, в том числе с первыми пристанями и речным вокзалом. По его мнению, территория сохраняет природную ценность и может быть развита как общественное пространство.

Идея застройки Ковша обсуждается не первый год. Проекты освоения этой территории рассматриваются как минимум с 2017-го, а в 2021 году право на создание искусственного земельного участка получила компания "Генподряд".

Окончательное решение по судьбе Ковша будет приниматься с учетом результатов общественных обсуждений, которые завершатся 18 апреля.