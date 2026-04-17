Жители Барнаула решат судьбу Ковша на общественных обсуждениях
Территория Ковша ранее рассматривалась как место отдыха
17 апреля 2026, 11:20, ИА Амител
Жители Барнаула могут высказать свое мнение о будущем Ковша — общественные обсуждения проекта завершаются 18 апреля. Горожанам предлагают определить, каким станет этот участок старого русла Оби, который сегодня используется как технический залив. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Как следует из опубликованных материалов, участие в обсуждении возможно как очно — в офисе компании "Генподряд", так и дистанционно, направив предложения или замечания в городской комитет по строительству, архитектуре и развитию. Документация проекта занимает около 400 страниц.
Согласно предложенному плану, часть акватории площадью около 2 гектаров предполагается засыпать с использованием метода гидронамыва — песчаный грунт планируют добывать из русла Оби на участке примерно 10 гектаров. В случае положительного заключения на освободившейся территории могут появиться три многоквартирных дома, набережная, парк, а также спортивные и культурно-развлекательные объекты.
По словам жителей, территория Ковша ранее рассматривалась как место отдыха, однако в последние годы воспринимается скорее как технический водоем, куда заходили суда. При этом обсуждаемый проект может полностью изменить его облик.
Накануне тему активно обсуждали и в общественной среде. Так, барнаульский историк Данил Дегтярев выступил против засыпки водоема и строительства жилья на его месте. Он отметил, что Ковш является частью старого русла Оби и связан с историей города, в том числе с первыми пристанями и речным вокзалом. По его мнению, территория сохраняет природную ценность и может быть развита как общественное пространство.
Идея застройки Ковша обсуждается не первый год. Проекты освоения этой территории рассматриваются как минимум с 2017-го, а в 2021 году право на создание искусственного земельного участка получила компания "Генподряд".
Окончательное решение по судьбе Ковша будет приниматься с учетом результатов общественных обсуждений, которые завершатся 18 апреля.
11:24:52 17-04-2026
А на общественные слушания кого пустят? Чиновников правильно понимающих?
11:54:53 17-04-2026
Гость (11:24:52 17-04-2026) А на общественные слушания кого пустят? Чиновников правильно... Как следует из опубликованных материалов, участие в обсуждении возможно как очно — в офисе компании "Генподряд", так и дистанционно, направив предложения или замечания в городской комитет по строительству, архитектуре и развитию.
Что мешает хоть личной явкой хоть дистанционно высказаться?
12:21:49 17-04-2026
Администрация. (11:54:53 17-04-2026) Как следует из опубликованных материалов, участие в обсужден... Как что? Нежелание оторвать пятую точку. То, что чуть труднее печатания комментов есть непосильная задача для данного субъекта.
11:30:13 17-04-2026
И где офис компании Генподряд? Я понимаю, что при желании можно найти и самому, просто почему сразу не написать
11:55:28 17-04-2026
Гость (11:30:13 17-04-2026) И где офис компании Генподряд? Я понимаю, что при желании мо... В гугле и 2GIS забанен?
12:08:02 17-04-2026
Гость (11:55:28 17-04-2026) В гугле и 2GIS забанен?... Ниже то смотри. Или мышь не работает?
13:44:14 17-04-2026
Гость (11:30:13 17-04-2026) И где офис компании Генподряд? Я понимаю, что при желании мо... Краткое наименование заказчика: ООО «Генподряд»
Адрес местонахождения: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46В, офис 11/1;
Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней.
А вообще объявление о слушаниях есть на правовом портале администрации Барнаула от 3 апреля, там же есть и ссылка на документы для скачивания, равно куда и как можно обратиться. Почему СМИ ссылку на это объявление не публикуют загадка, но есть кое какие предположения
14:20:55 17-04-2026
Гость (13:44:14 17-04-2026) Краткое наименование заказчика: ООО «Генподряд»Адрес мес...
Есть также кое-какие предположения - почему новость об общественном обсуждении появилась за день до его окончания и нигде публично не озвучивалась ранее.
Вспоминается момент из к/ф "Автостопом по галактикам" - Как не читали?! Объявление о сносе планеты было вывешено на сайте планирования на альфа-центавре, что в двухста световых годах от вас! И вы не удосужились его прочитать?!
Как это верно отражает нашу текущую действительность..
11:31:05 17-04-2026
Завтра уже заканчиваются? А раньше объявить о них нельзя было??
11:56:23 17-04-2026
Гость (11:31:05 17-04-2026) Завтра уже заканчиваются? А раньше объявить о них нельзя был... Нельзя. Готовилась документация на 400 страниц.
15:33:50 17-04-2026
Администрация. (11:56:23 17-04-2026) Нельзя. Готовилась документация на 400 страниц. ...
Зачем тогда вообще объявлять?
Если бы действительно хотели услышать мнение народа,можно было бы обсудить в СМИ, на местном телевидении. Можно было организовать круглые столы ,чтобы услышать мнения сторон. Четко объяснить, ГДЕ И КОГДА можно высказать свою точку зрения.
18:12:11 18-04-2026
Гость (15:33:50 17-04-2026) Зачем тогда вообще объявлять? Если бы действительно ... темные делишки любят тишину
11:31:40 17-04-2026
2 Гис выдал три офиса Новосибирск, Москва и Питер
14:04:19 17-04-2026
Гость (11:31:40 17-04-2026) 2 Гис выдал три офиса Новосибирск, Москва и Питер... Надо правильно искать:
Краткое наименование заказчика: ООО «Генподряд»
Адрес местонахождения: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 1-я, 46В, офис 11/1;
Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней.
Выдыхай
16:36:38 17-04-2026
Администрация. (14:04:19 17-04-2026) Надо правильно искать:Краткое наименование заказчика: ОО... фирма Рога и копыта, 10000 рублей на балансе, Финансовая устойчивость низкая, Эффективность низкая. Очередная прокладка?
11:33:33 17-04-2026
капец ковшу
11:37:02 17-04-2026
Жители Барнаул могут высказать свое мнение о будущем Ковша...
Мы выслушаем ваше мнение, оно очень ценно для нас. Однако решение уже принято. Спасибо!
11:47:21 17-04-2026
Администрация. (11:37:02 17-04-2026) Жители Барнаул могут высказать свое мнение о будущем Ковша..... Еще могут нагнать сотню подневольных строителей под видом местных, которые проголосуют "за" строительство
12:08:15 17-04-2026
Гость (11:47:21 17-04-2026) Еще могут нагнать сотню подневольных строителей под видом ме... Низко берете. Пригоним всех бюджетников.
18:13:27 18-04-2026
Администрация. (12:08:15 17-04-2026) Низко берете. Пригоним всех бюджетников. ... за жабры вас давно брать пора и по этапу
11:38:22 17-04-2026
я против
11:40:36 17-04-2026
Гость (11:38:22 17-04-2026) я против... Все против
11:57:27 17-04-2026
Гость (11:38:22 17-04-2026) я против... Чтобы жители Барнаула решили судьбу Ковша на общественных обсуждениях? Так мы тоже против.
11:40:07 17-04-2026
По закону общественные слушания назначаются за 45 рабочих дней и администрация города должна подать официальное объявление в СМИ с этого момента начинается отсчёт сроков.
13:12:26 17-04-2026
Гость (11:40:07 17-04-2026) По закону общественные слушания назначаются за 45 рабочих дн... АМИК, направьте в администрацию города открытое письмо от имени горожан, прогосовавших в вашем опросе, с вопросом о сроках и оповещении жителей города об общественных слушаниях о судьбе Ковша, кто, когда и где разместил информацию, и где должны по закону проходить такие слушания.
11:43:17 17-04-2026
Хотелось бы чтоб слушания действительно были ..а не профанация и присутствие сотрудников администрации
12:39:46 17-04-2026
Гость (11:43:17 17-04-2026) Хотелось бы чтоб слушания действительно были ..а не профанац... Тем более, что так уже было.
11:43:46 17-04-2026
Пусть чё хотят делают, только условие - усли че там не так, то не за счёт города, хоть сдохнут.
12:28:44 17-04-2026
странно.. вроде уже угробили, сами все порешали.. теперь, кстати, к Затону еще подтопленцы присоединяться? да?
12:36:15 17-04-2026
Сколько рыб и птиц КОВША
должны погибнуть ради денег?
Строить здесь никак нельзя!
КОВШ - достояние поколений!
Вы спросите горожан,
Что лучше КОВШ или бетон!?
И люди скажут Вам -
КОВШУ за всё большой поклон!
За красивых редких птиц,
За красоту восходов дивных,
За встречи близких лиц
И за азарт рыбалок зимних.
Хор лягушек, если б мог -
Встал на защиту дружно!
ТЫ НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН -КОВШ !!!
Твое ПРЕКРАСНОЕ - нам очень нужно!
13:03:07 17-04-2026
Ещё не успели объявить эти общественные обсуждения,а завтра уже их окончание?Меньше суток отвели на эту процедуру?Что это за молниеносная спешка такая?Такие важные вопросы ,касающиеся многих горожан так решаться не должны.Спешка нужна при ловле блох и при поносе.
13:10:00 17-04-2026
засыпать мусором весь ковш
утрамбовать завод поставить
отходы плавить будут все ж
и свалку малую поставить
13:17:00 17-04-2026
Какое паскудство
14:01:05 17-04-2026
Гость (13:17:00 17-04-2026) Какое паскудство... Какое?
14:15:32 17-04-2026
Да слабенькая причина, отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона имеет заброшенный вид.... Мда. Поэтому вы собираетесь туда воткнуть очередные ЖК "Свечи в воду"? Документы должны быть подписаны госключем, иметь подписи в штапах, это что за черновик вообще выложен?
14:43:47 17-04-2026
Идентификационные признаки вы пишете что не относится к объектам транспортной инфраструктуры ссылаетесь на ФЗ, но при этом в вашем же отчете выкопировка с указанием 2х пристаней и порта Барнаул - Грузовой?
Для организации культурного досуга жителей и гостей города не нужны коммуникации, нужно всего-то сделать уборку территории. Проведите субботник)
15:04:16 17-04-2026
Гость (14:43:47 17-04-2026) Идентификационные признаки вы пишете что не относится к объе... более чем уверен что если заглянуть в лоцманскую карту, там что-то будет по поводу Ковша написано, относящиеся к транспортной инфраструктуре. Ковш относится имеет связь с р. Обь, где изыскания по Гидрологии? Где оценка воздействия на реку?
15:41:51 17-04-2026
А что, вы решили документацию втихаря протащить через формальные слушания и затащить это все в главгосэкспертизу? Надеюсь по результатам слушаний в соответствующем постановлении Мэрии будет указано, что общественность против стройки.
16:43:17 17-04-2026
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОВША!
АМИК, ждём официальный ответ от администрации о нарушении сроков проведения и о нарушении порядка организации общественных слушаний!!!