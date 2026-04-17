В Барнауле встало движение трамваев на проспекте Строителей

Причиной сбоя в движении мог стать неисправный вагон

17 апреля 2026, 08:28, ИА Амител

Стоящие трамваи / Фото: читатели amic.ru

В Барнауле на проспекте Строителей возникли перебои в работе трамвайного движения. По словам очевидцев, вагоны остановились в направлении проспекта Красноармейского, из-за чего образовался затор.

Как сообщают читатели amic.ru, на участке скопилось не менее четырех трамваев. При этом движение в сторону Старого базара оказалось заблокировано. Пассажиры отмечают, что на линии в этот момент отсутствуют трамваи, тогда как троллейбусы продолжают курсировать.

По предварительной информации, причиной сбоя мог стать неисправный вагон, однако официального подтверждения этому на момент публикации нет.

Ранее в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ.