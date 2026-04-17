В Барнауле встало движение трамваев на проспекте Строителей
Причиной сбоя в движении мог стать неисправный вагон
17 апреля 2026, 08:28, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей возникли перебои в работе трамвайного движения. По словам очевидцев, вагоны остановились в направлении проспекта Красноармейского, из-за чего образовался затор.
Как сообщают читатели amic.ru, на участке скопилось не менее четырех трамваев. При этом движение в сторону Старого базара оказалось заблокировано. Пассажиры отмечают, что на линии в этот момент отсутствуют трамваи, тогда как троллейбусы продолжают курсировать.
По предварительной информации, причиной сбоя мог стать неисправный вагон, однако официального подтверждения этому на момент публикации нет.
Ранее в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ.
09:14:09 17-04-2026
и первым стоит "новый" транвай, который помер раньше времени?
09:38:04 17-04-2026
гость (09:14:09 17-04-2026) и первым стоит "новый" транвай, который помер раньше времени... Первым стоит старый чешский на Красноармеском - именно из-за него встали еще три трамвая на Строителей, в том числе и новый. Но новый целый. Видел своими глазами, если что.