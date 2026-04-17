Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 17 апреля отключат холодную воду
Ремонт пройдет на объекте по адресу улица Московская, 9
17 апреля 2026, 07:33, ИА Амител
Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"
В Барнауле 17 апреля в пригородном поселке Авиатор проведут плановые работы на водонапорной башне, из-за чего без холодной воды останутся 1177 частных домов. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Ремонт пройдет на объекте по адресу улица Московская, 9. Ограничение водоснабжения будет действовать с 09:00 до 18:00.
Под отключение попадут дома по следующим адресам:
- ул. Августовская, 2–30;
- ул. Ароматная, 3–21;
- ул. Коммерческая, 1–29;
- ул. Курчатова, 2–36;
- ул. Менделеева, 1а–16;
- ул. Светлая, 4–47;
- ул. Театральная, 2–57а;
- ул. Хрустальная, 1б–38;
- ул. Дружбы, 1–74;
- ул. Кедровая, 1–23;
- ул. Королева, 1–36;
- ул. Российская, 3–44;
- ул. Юбилейная, 2–34;
- ул. Алтайская, 1–35;
- ул. Декоративная, 69–136;
- пер. Институтский, 2–6;
- ул. 2-я Малиновая, 21–64;
- пер. Проходной, 5, 7;
- ул. Авиаторов, 2–40;
- ул. Васильковая, 1–24;
- пер. Липовый, 1–10;
- ул. 3-я Малиновая, 26–83;
- ул. Московская, 3–43;
- ул. Смоленская, 1–55;
- пер. Теплый, 3–16;
- ул. Зеркальная, 1–54;
- ул. Кленовая, 68–175;
- пер. Красный, 1–15;
- ул. 1-я Малиновая, 19–146;
- ул. 4-я Малиновая, 25–85;
- ул. Осенняя, 1–21;
- ул. Рябиновая, 1–24;
- ул. Тверская, 1–38а;
- пер. Торговый, 1–16;
- ул. Янтарная, 1–16.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — уточнили в компании.
