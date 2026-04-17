НОВОСТИОбщество

Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 17 апреля отключат холодную воду

Ремонт пройдет на объекте по адресу улица Московская, 9

17 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле 17 апреля в пригородном поселке Авиатор проведут плановые работы на водонапорной башне, из-за чего без холодной воды останутся 1177 частных домов. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Ремонт пройдет на объекте по адресу улица Московская, 9. Ограничение водоснабжения будет действовать с 09:00 до 18:00.

Под отключение попадут дома по следующим адресам:

  • ул. Августовская, 2–30;
  • ул. Ароматная, 3–21;
  • ул. Коммерческая, 1–29;
  • ул. Курчатова, 2–36;
  • ул. Менделеева, 1а–16;
  • ул. Светлая, 4–47;
  • ул. Театральная, 2–57а;
  • ул. Хрустальная, 1б–38;
  • ул. Дружбы, 1–74;
  • ул. Кедровая, 1–23;
  • ул. Королева, 1–36;
  • ул. Российская, 3–44;
  • ул. Юбилейная, 2–34;
  • ул. Алтайская, 1–35;
  • ул. Декоративная, 69–136;
  • пер. Институтский, 2–6;
  • ул. 2-я Малиновая, 21–64;
  • пер. Проходной, 5, 7;
  • ул. Авиаторов, 2–40;
  • ул. Васильковая, 1–24;
  • пер. Липовый, 1–10;
  • ул. 3-я Малиновая, 26–83;
  • ул. Московская, 3–43;
  • ул. Смоленская, 1–55;
  • пер. Теплый, 3–16;
  • ул. Зеркальная, 1–54;
  • ул. Кленовая, 68–175;
  • пер. Красный, 1–15;
  • ул. 1-я Малиновая, 19–146;
  • ул. 4-я Малиновая, 25–85;
  • ул. Осенняя, 1–21;
  • ул. Рябиновая, 1–24;
  • ул. Тверская, 1–38а;
  • пер. Торговый, 1–16;
  • ул. Янтарная, 1–16.

«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — уточнили в компании.

Барнаул водоканал Водоснабжение

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров