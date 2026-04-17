Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 17 апреля отключат холодную воду

17 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле 17 апреля в пригородном поселке Авиатор проведут плановые работы на водонапорной башне, из-за чего без холодной воды останутся 1177 частных домов. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Ремонт пройдет на объекте по адресу улица Московская, 9. Ограничение водоснабжения будет действовать с 09:00 до 18:00.

Под отключение попадут дома по следующим адресам:

ул. Августовская, 2–30;

ул. Ароматная, 3–21;

ул. Коммерческая, 1–29;

ул. Курчатова, 2–36;

ул. Менделеева, 1а–16;

ул. Светлая, 4–47;

ул. Театральная, 2–57а;

ул. Хрустальная, 1б–38;

ул. Дружбы, 1–74;

ул. Кедровая, 1–23;

ул. Королева, 1–36;

ул. Российская, 3–44;

ул. Юбилейная, 2–34;

ул. Алтайская, 1–35;

ул. Декоративная, 69–136;

пер. Институтский, 2–6;

ул. 2-я Малиновая, 21–64;

пер. Проходной, 5, 7;

ул. Авиаторов, 2–40;

ул. Васильковая, 1–24;

пер. Липовый, 1–10;

ул. 3-я Малиновая, 26–83;

ул. Московская, 3–43;

ул. Смоленская, 1–55;

пер. Теплый, 3–16;

ул. Зеркальная, 1–54;

ул. Кленовая, 68–175;

пер. Красный, 1–15;

ул. 1-я Малиновая, 19–146;

ул. 4-я Малиновая, 25–85;

ул. Осенняя, 1–21;

ул. Рябиновая, 1–24;

ул. Тверская, 1–38а;

пер. Торговый, 1–16;

ул. Янтарная, 1–16.