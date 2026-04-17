Парк "Лесная сказка" в Барнауле проведет конкурс стихов-воспоминаний к своему юбилею

17 апреля 2026, 09:37, ИА Амител

Аттракционы / Фото: amic.ru

В Барнауле к 40-летию парка "Лесная сказка" объявили творческий конкурс "Мой любимый парк". Жителям предлагают поделиться воспоминаниями и историями, связанными с этим местом, в формате стихотворений.

Парк, созданный в 1980-е годы на месте пустыря, за десятилетия стал одной из популярных зон отдыха в городе. С ним связаны семейные традиции, встречи и досуг нескольких поколений горожан.

Конкурс проходит по трем номинациям. В категории "Семейный альбом" участникам предлагается представить стихотворение и приложить фотографию, сделанную на территории парка. В номинации "Поколения в стихах" необходимо подготовить текст в форме диалога между членами семьи, отражающий воспоминания о парке. Третье направление — "Продолжи стихотворение" — предполагает творческое завершение заданного текста, начинающегося строками "На пустыре, где был бурьян и ветер, Родился парк для взрослых и детей…" и завершающегося словами о 40-летней истории "Лесной сказки".

Организаторы обращают внимание, что в работах основной темой должен быть именно парк аттракционов, при этом допускается упоминание зоопарка как второстепенного элемента.

Прием заявок открыт до 30 июня 2026 года. Работы принимаются по электронной почте. Лучшие авторы в каждой номинации получат дипломы и призы, а также примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею парка.