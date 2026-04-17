В Барнауле пес бойцовской породы без намордника напал на другую собаку у жилого дома
Инцидент произошел вблизи детской площадки
17 апреля 2026, 08:32, ИА Амител
В Барнауле во дворе жилого дома на улице Балтийской произошел инцидент с участием собаки бойцовской породы, которая, по словам очевидцев, находилась без намордника. Животное напало на другую собаку, что напугало жителей ближайших домов, находившихся рядом с детьми, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как отмечают очевидцы, конфликт произошел у дома № 96. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек пытаются разнять животных, между которыми завязалась драка.
По словам местных жителей, одна из женщин выгуливала собаку бойцовской породы. Они утверждают, что хозяйка подошла к месту, где находились родители с детьми, и сняла с животного намордник. После этого, как заявляют очевидцы, и произошло нападение.
Жители также сообщают, что на просьбы использовать поводок и намордник владельцы животных не реагировали.
Инцидент произошел вблизи детской площадки, что, по словам очевидцев, вызвало дополнительную тревогу за безопасность окружающих.
Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.
09:10:29 17-04-2026
к месту, где находились родители с детьми, и сняла с животного намордник
расценить такое поведение как попытку нападения, собачницу на нары, писну изъять
09:13:32 17-04-2026
расстрелять. вместе с хозяевами
09:16:49 17-04-2026
Да как то даже и нет ни сожаления ни сочувствия.
09:18:11 17-04-2026
Событие, достойное публикации на передовицах! Прохожие то по какой причине возбудились? Пес напал на пса, ему не до них. Но в целом ситуация, конечно, неприятная, даже если никто из псов и не пострадал.
09:50:49 17-04-2026
это не драка
по факту стаф начал жрать другую собаку
хозяйка невменяемая , стаф подлежит ликвидации
тем более обстановка по бешенству в крае не але
10:05:26 17-04-2026
Анаболические стероиды и псы бойцовых пород очень часто идут бок о бок. Нет, псам препараты не вводят. Но вот хозяева их весьма часто качки злоупотребляющие препаратами андрогенов. В свободном доступе есть исследования доказывающие нейротоксичность андрогенов даже в гзт дозировках, а это всего лишь 125 мг в неделю. Психика у данных химических качков очень неустойчива, а они ещё и с опасными псами, к тому же часто скандалят на дорогах и парковках, владеют огнестрелами...
10:43:25 17-04-2026
нет никаких бойцовских пород! запомните уже, а лучше- запишите. если там был стафф, то это семейная собака- компаньон и охранник, а то, что ублюдки натравливают собак друг на друга, ради забавы и денег, не говорит о бойцовости породы. видели чихуа в гневе? так лучше два нападающих стаффа, чем это.
11:16:26 17-04-2026
Элен без ребят (10:43:25 17-04-2026) нет никаких бойцовских пород! запомните уже, а лучше- запиши... Знакомые качки и их жёны так-же твердят, прямо слово в слово! Многие вот к сожалению умирают очень рано от тромбоза, а компаньонов на авито даром раздают...
11:20:20 17-04-2026
Элен без ребят (10:43:25 17-04-2026) нет никаких бойцовских пород! запомните уже, а лучше- запиши... хозяйка питбуля специально на дет площадке сняла намордник
и да, есть породы с зубами, с клыками. или сравним укус чихуа с укусом стаффа?
реально собачник= псих заболевание, по-другому весь ваш бред не объяснить
лезете со своими животными к людям, гадите, не воспитываете ,заводите ради понта, мол посмотрите и бойтесь. элементарно пес не слушает хозяйку, не понимает команды, а та не знает как себя вести с ним, как оттащить от собаки. зачем заводить большую злую псину,если не хотите воспитывать? держать в страхе двор?
ну и короночка-если эти безобидные небойцовские кусают людей-чел "сам спровоцировал"
11:04:01 17-04-2026
Обколоть до бесчувствия усыпляющими уколами! Всех собак!
11:43:32 17-04-2026
участием собаки бойцовской породы, которая, по словам очевидцев, находилась без намордника
это равносильно что человек вышел с охотничьим карабином во двор и начал стрелять в первое что ему попалось. Полиция где? Собака изьята? Или опять 25?
12:54:21 17-04-2026
Сегодня на Красноармейском самокатчик чуть не сбил мужчину на пратуаре.