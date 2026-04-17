В Барнауле пес бойцовской породы без намордника напал на другую собаку у жилого дома

Инцидент произошел вблизи детской площадки

17 апреля 2026, 08:32, ИА Амител

Жестокое нападение / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле во дворе жилого дома на улице Балтийской произошел инцидент с участием собаки бойцовской породы, которая, по словам очевидцев, находилась без намордника. Животное напало на другую собаку, что напугало жителей ближайших домов, находившихся рядом с детьми, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как отмечают очевидцы, конфликт произошел у дома № 96. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек пытаются разнять животных, между которыми завязалась драка.

По словам местных жителей, одна из женщин выгуливала собаку бойцовской породы. Они утверждают, что хозяйка подошла к месту, где находились родители с детьми, и сняла с животного намордник. После этого, как заявляют очевидцы, и произошло нападение.

Жители также сообщают, что на просьбы использовать поводок и намордник владельцы животных не реагировали.

Инцидент произошел вблизи детской площадки, что, по словам очевидцев, вызвало дополнительную тревогу за безопасность окружающих.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.