Ответственный за выплаты комитет мэрии заметно сократит срок принятия соответствующего решения

17 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Семьи погибших бойцов СВО в Барнауле будут получать "городские" выплаты заметно быстрее: депутаты Барнаульской думы на заседании 17 апреля сократили срок, в который комитет мэрии по социальной поддержке населения должен принимать решение о предоставлении помощи. Соответствующие поправки внесли в принятое еще в 2024 году решение Барнаульской думы.

Теперь комитет по соцподдержке должен будет вынести свой вердикт не за 20, а за 15 дней. Саму выплату, как сообщила в ходе общения с журналистами спикер думы Галина Буевич, обычно перечисляют в течение трех-четырех дней после принятия положительного решения.

Как пояснила Буевич, новые сроки установлены так, чтобы ускорить оказание помощи, одновременно оставив ответственным органам время для уточнения документов и даже межведомственного взаимодействия (если такое потребуется).

Размер муниципальной выплаты составляет 100 тысяч рублей, а учредили ее еще в феврале 2024 года. Чтобы получить эти деньги, близким бойца необходимо обратиться в комитет по социальной поддержке с комплектом документов. В нем, что важно, должны быть бумаги, подтверждающие факт проживания бойца в Барнауле на дату отправления в зону СВО, а также доказательства родства заявителей.Претендовать на выплату могут супруги, дети и родители бойца. При отсутствии таковых деньги могут получить также родные и "неполнородные" (имеющие одного с погибшим общего родителя) братья и сестры.

