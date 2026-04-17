Южнокорейский мессенджер сообщил о росте российской аудитории
Это связано в том числе с поиском пользователями альтернатив другим мессенджерам на фоне ограничений их работы в РФ
17 апреля 2026, 15:30, ИА Амител
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk наблюдает существенный рост числа пользователей из России. Информацией об этом поделилась пресс-служба Kakao Corporation с РИА Новости, но точные цифры прироста не были раскрыты.
По данным "Коммерсанта", аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%. Это связывают с поиском альтернативы Telegram.
KakaoTalk, как подтвердила компания, привлекает пользователей из-за границы, регистрирующихся с иностранных IP-адресов. Сервис ведет статистику по странам, однако эти данные остаются конфиденциальными.
Менеджер по связям с общественностью KakaoTalk Ли Сын Тхэ заявил, что число российских пользователей выросло, но конкретные цифры не разглашаются.
Некоторые СМИ предполагают, что увеличение числа российских пользователей связано с ограничениями, введенными против Telegram.
Ранее amic.ru писал, что в России около 80% обращений к серверам Telegram завершаются неудачно, а в некоторых регионах эта цифра приближается к 90%.
15:44:19 17-04-2026
Не надолго, ркн не дремлет. Дайте только что-нибудь заблочить. Сами себя бы заблочили и самоудалились с просторов единиц и нулей!!! Даже, жизненно важные приложения блокируют. А если человек помрёт, то ответственности никакой🤯😵💫
16:09:59 17-04-2026
запоздалая новость. уже блокируют. на той неделе на компе при запуске горит "обновление" и не обновляется, не скачивает. Да и не очень то он удобный, не полностью руссифицированный, только основные менюхи.
яндекс месенжер (телемост) рулит. чем не альтернатива, почему ее не рекламируют, а он работл даже до белых списков при полной блокировке.
00:26:32 19-04-2026
щая российских будут корейцы дурить, а они коварны как непойми кто!! дада, давайте лезьте на рожон