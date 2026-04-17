17 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk наблюдает существенный рост числа пользователей из России. Информацией об этом поделилась пресс-служба Kakao Corporation с РИА Новости, но точные цифры прироста не были раскрыты.

По данным "Коммерсанта", аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%. Это связывают с поиском альтернативы Telegram.

KakaoTalk, как подтвердила компания, привлекает пользователей из-за границы, регистрирующихся с иностранных IP-адресов. Сервис ведет статистику по странам, однако эти данные остаются конфиденциальными.

Менеджер по связям с общественностью KakaoTalk Ли Сын Тхэ заявил, что число российских пользователей выросло, но конкретные цифры не разглашаются.

Некоторые СМИ предполагают, что увеличение числа российских пользователей связано с ограничениями, введенными против Telegram.

Ранее amic.ru писал, что в России около 80% обращений к серверам Telegram завершаются неудачно, а в некоторых регионах эта цифра приближается к 90%.