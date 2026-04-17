С народными танцами и песнями. Ансамбль "Раздолье" даст концерт в Барнауле 27 апреля

17 апреля 2026, 17:14, ИА Амител

27 апреля в Государственной филармонии Алтайского края состоится концерт ансамбля песни и танца "Раздолье". На сцене также выступит вокальный ансамбль "Арт мюзик" с программой "Песни степного раздолья".

Творческий коллектив представит зрителям программу, объединяющую вокальные и хореографические номера. Руководитель ансамбля и балетмейстер-постановщик — Алексей Богунов, заслуженный работник культуры ЛНР.

Концерт станет частью культурной афиши региона и объединит на одной сцене артистов, работающих в жанре народной песни и танца.