Семьи погибших участников СВО смогут оперативнее получать выплаты, а активным барнаульцам будет проще воплощать свои идеи в жизнь

17 апреля 2026, 14:50, ИА Амител

Спикер БГД Галина Буевич / Фото: пресс-служба БГД

Пожалуй, главным лозунгом заседания Барнаульской городской Думы 17 апреля стало "сделать легче и быстрее". Благодаря принятым депутатами решениям семьи погибших бойцов СВО смогут оперативнее получать выплаты из городского бюджета. А для наиболее активных граждан внесли поправки в механизм инициативного бюджетирования: он станет доступнее и прозрачнее. Подробнее об этих и других важных темах апрельской рабочей встречи депутатского корпуса краевой столицы — в материале amic.ru.

Необходимая поддержка

Семьи погибших участников спецоперации в Барнауле будут быстрее получать выплаты из городского бюджета. Депутаты думы изменили срок принятия решения о предоставлении этой меры поддержки: он сократится с 20 до 15 дней.

Новые сроки установлены так, чтобы, с одной стороны, ускорить получение выплат, а с другой — оставить ответственным органам время для уточнения документов и межведомственного взаимодействия.

«На практике деньги часто приходят через три-четыре дня, но мы убираем бюрократические риски. Люди не должны ждать», — подчеркнула спикер городской думы Галина Буевич.

Напомним, размер данной муниципальной выплаты составляет 100 тысяч рублей, а учредили ее еще в феврале 2024 года.

Нашлось на заседании место и для другой меры поддержки барнаульцев. Депутаты уточнили правила получения одаренными детьми именных выплат главы города. Новшества коснутся юных талантов, проявивших себя в творчестве.

Теперь в соответствующих правилах будет подробно описано, какие достижения юных музыкантов и художников будут учитываться властями при рассмотрении заявления на выплату.

«Мы создаем условия, чтобы дети могли развиваться, творить и гордиться своей работой, а город, в свою очередь, получал возможность вовремя и адресно поддерживать свое будущее», — сообщила спикер городской думы.

Заседание БГД 17 апреля / Фото: пресс-служба БГД

Четко и ясно

Инициативное бюджетирование — механизм, уже достаточно давно действующий в краевой столице. Благодаря этому горожане имеют возможность воплощать в жизнь собственные проекты по улучшению Барнаула: от создания детских площадок до ремонта дорог.

Многие нюансы его работы получили более подробное описание, что позволит исключить возможное недопонимание между горожанами.

«Мы четко прописали, что должно быть учтено во время схода граждан: какой должен быть протокол, как должны проходить собрания, сколько жителей должно принять участие в сходе», — пояснила Галина Буевич.

Критерии оценки проектов, которые предлагают для инициативного бюджетирования граждане, также изменятся. Теперь роль объема софинансирования проекта со стороны самих горожан в них снизится. Вырастет при этом важность числа "благополучателей": то есть жизнь скольких барнаульцев сможет сделать лучше то или иное начинание.

Кроме того, по новым правилам рост стоимости воплощения того или иного проекта в жизнь из-за изменений в налоговом законодательстве больше не будут компенсировать за счет горожан. В таких случаях недостающие средства будет добавлять город.

Контроль необходим

Не менее важной темой заседания стал отчет городской Счетной палаты о работе в 2025 году. С этим органом барнаульская дума взаимодействует практически постоянно: решения депутатов в области экономики и финансов проходят строгую проверку.

«Совсем недавно мы приняли стратегию развития города, и Счетная палата выдвинула множество предложений и экспертных оценок по тем или иным экономическим и финансовым позициям реализации этой программы», — привела пример взаимодействия Галина Буевич.

Счетная палата следит и за эффективностью расходования городских денег и реализацией различных муниципальных программ. И, по словам Галины Буевич, ведомство не выявило в Барнауле случаев неэффективного или нецелевого расходования средств.

«Самое главное, помимо оценок, палата дает рекомендации: как сделать реализацию той или иной программы еще эффективнее», — отметила спикер думы.