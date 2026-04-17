Дом и автобус сгорели в алтайском селе из-за искры в транспорте

Огонь охватил территорию площадью около 150 квадратных метров

17 апреля 2026, 10:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Березовке произошел пожар, в результате которого загорелись жилой дом, частный автобус и надворные постройки. Возгорание произошло на улице Пушкина, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Огонь охватил территорию площадью около 150 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 17 человек личного состава и семь единиц техники. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность транспортного средства — короткое замыкание электропроводки в автобусе. В дальнейшем пламя распространилось на жилой дом и хозяйственные постройки.