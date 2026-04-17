Клещи атакуют: 100 новых укусов паразитов за неделю зафиксировали в Алтайском крае
Среди укушенных — 22 жителя Барнаула
17 апреля 2026, 11:48, ИА Амител
В Алтайском крае за неделю зафиксировали резкий рост активности клещей — зарегистрировано 100 новых случаев присасывания. С начала эпидсезона, который стартовал 27 марта, пострадали уже 117 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю.
Среди заболевших выявлены два случая сибирского клещевого тифа, в том числе у ребенка. Другие клещевые инфекции на данный момент не зарегистрированы.
Лабораторные исследования показывают, что часть клещей переносят опасные инфекции: у 16,6% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, у 3,3% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначено профилактическое лечение.
Также отмечается, что среди укушенных — 22 жителя Барнаула.
«В регионе продолжаются противоклещевые мероприятия. Власти направили предписания муниципалитетам, а также владельцам баз отдыха, парков, лагерей и санаториев с требованием проводить расчистку территорий, энтомологические обследования и акарицидную обработку при обнаружении клещей», — отметили в ведомстве.
Специалисты напоминают о мерах защиты: при выезде на природу необходимо носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких.
При укусе клеща следует как можно быстрее обратиться в медучреждение. Экстренная профилактика иммуноглобулином проводится в течение 72 часов при подтверждении заражения клеща вирусом энцефалита, а также всем непривитым пострадавшим. Детям до 18 лет, не вакцинированным против клещевого энцефалита, препарат вводят независимо от результатов анализа клеща.
В начале апреля биолог Дмитрий Сафонов пояснял, что резкий рост численности клещей в России связан со снежной зимой и ранним потеплением. Из‑за этого насекомые проснулись примерно на месяц раньше обычного срока.
12:19:48 17-04-2026
Распространение болезни на советской территории связано с деятельностью Отряда 731 — секретного подразделения японской армии, проводившего эксперименты по созданию биологического оружия в Маньчжурии. На узниках (в основном китайцах, корейцах и русских) тестировались смертельные инфекции, включая чуму, холеру, сибирскую язву и японский энцефалит.
12:24:14 17-04-2026
Вирус японского энцефалита мог быть передан клещам в ходе экспериментов, где заражённых людей напускали паразитов. Предполагается, что вирус мутировал, превратившись в форму, передающуюся клещами — то есть в клещевой энцефалит, который затем закрепился в природе.
13:17:32 17-04-2026
Резкий рост вызван идиотским решением отказаться от масштабной обработки территорий ДДТ,другое клеща не берет. У детстве ездили с родителями на Лрсиху,бегали по траве, и и одного не видели. Запрет объясняли,мол птички-синички вымрут. Полная чушь. Обработки нет,а где, например, майские жуки? Или большие стрекозы,мы их "бомбовозами" называли. Бабочки? И вообще стрекозы?