Клещи атакуют: 100 новых укусов паразитов за неделю зафиксировали в Алтайском крае

17 апреля 2026, 11:48, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае за неделю зафиксировали резкий рост активности клещей — зарегистрировано 100 новых случаев присасывания. С начала эпидсезона, который стартовал 27 марта, пострадали уже 117 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю.

Среди заболевших выявлены два случая сибирского клещевого тифа, в том числе у ребенка. Другие клещевые инфекции на данный момент не зарегистрированы.

Лабораторные исследования показывают, что часть клещей переносят опасные инфекции: у 16,6% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, у 3,3% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим назначено профилактическое лечение.

Также отмечается, что среди укушенных — 22 жителя Барнаула.

«В регионе продолжаются противоклещевые мероприятия. Власти направили предписания муниципалитетам, а также владельцам баз отдыха, парков, лагерей и санаториев с требованием проводить расчистку территорий, энтомологические обследования и акарицидную обработку при обнаружении клещей», — отметили в ведомстве.

Специалисты напоминают о мерах защиты: при выезде на природу необходимо носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких.

При укусе клеща следует как можно быстрее обратиться в медучреждение. Экстренная профилактика иммуноглобулином проводится в течение 72 часов при подтверждении заражения клеща вирусом энцефалита, а также всем непривитым пострадавшим. Детям до 18 лет, не вакцинированным против клещевого энцефалита, препарат вводят независимо от результатов анализа клеща.

В начале апреля биолог Дмитрий Сафонов пояснял, что резкий рост численности клещей в России связан со снежной зимой и ранним потеплением. Из‑за этого насекомые проснулись примерно на месяц раньше обычного срока.