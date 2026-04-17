МТС запустила сбор средств для помощи жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения

Все пожертвования направят на восстановление региона и ликвидацию последствий стихии через местные НКО

17 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Денежный перевод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Клиенты оператора могут внести свою лепту в помощь пострадавшим в Дагестане через мобильное приложение "Мой МТС". В нем пользователи могут передать накопленный кешбэк или сделать прямое денежное пожертвование напрямую — по ссылке . Для этого достаточно войти в приложение и подтвердить номер через СМС. Также можно сделать пожертвование через партнера оператора — сайт благотворительного фонда "Система".

Дополнительные меры поддержки

В дополнение к сбору средств оператор внедрил ряд мер поддержки клиентов, проживающих на наиболее пострадавших от наводнения территориях. Компания пополнила их балансы на 500 рублей, что соответствует средней месячной плате за услуги связи. Информацию о зачислении пользователи получат в СМС.

Оператор также сделал бесплатными звонки на номера горячих линий, работающих в Дагестане, и занимающихся ликвидацией последствий паводка. Среди них — горячие линии Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта и психологической помощи Красного Креста.

Восстановление связи

МТС активно работает над восстановлением связи в пострадавших районах. Инженеры компании республики, а также из Ставропольского края, Северной Осетии и Астраханской области помогли наладить работу базовых станций с помощью резервных генераторов в ключевых точках. Это позволило жителям оставаться на связи и обращаться за помощью в экстренных ситуациях.