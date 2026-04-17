Начавшаяся в конце недели сильная магнитная буря отступит только к 22 апреля

Ученые подчеркивают, что речь идет о затяжном периоде геоштормов, который может ощущаться в течение нескольких дней подряд

17 апреля 2026, 11:14, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В ближайшие дни ожидается усиление геомагнитной активности: уже вечером 17 апреля прогнозируется магнитная буря, которая может продлиться несколько суток. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик возмущений придется на 17–18 апреля, а повышенный фон сохранится до 22-го числа.

Как отмечают специалисты, 16 апреля прошло относительно спокойно: геомагнитный индекс держался на уровне Kp 2, что соответствует слабым возмущениям. Однако уже к вечеру 17 апреля ситуация резко меняется — ожидается рост показателей до уровня Kp 6. Вероятность развития такой бури оценивается примерно в 85%.

18 апреля прогнозируется максимальная активность. Магнитосфера перейдет в зону повышенных возмущений и, по оценкам, будет оставаться в ней большую часть суток. Значения индекса могут колебаться в пределах Kp 5–6, при этом вероятность сохранения бурной активности достигает 90%.

По данным других наблюдений, период повышенной геомагнитной активности может затянуться: с 18 по 22 апреля ожидается серия возмущений без значительных перерывов.