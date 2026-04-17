В Алтайском крае запустили мобильный пункт для набора кандидатов на службу в полицию
17 апреля 2026, 16:10, ИА Амител
Презентация нового формата работы с соискателями прошла в Алтайском крае. По инициативе руководства регионального главка МВД создан передвижной рекрутинговый пункт. Такой опыт реализуется впервые.
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Сергей Камышев, представляя проект, пояснил, что "Мобильный пункт" — это современная комплексная площадка для общения с кандидатами. Здесь можно не только получить консультацию и пройти собеседование, но и посмотреть видеоматериалы о работе полиции.
Главное преимущество — мобильность. Пункт будет работать по всему краю, включая самые труднодоступные территории. По задумке, это позволит привлечь как можно больше молодых людей.
«Уверен, что внедрение такого формата позволит нам оперативно и качественно укомплектовать вакантные должности», — подчеркнул Сергей Камышев.
Для этих целей оборудовали специальный автобус. Внутри — ноутбук и наглядные материалы об условиях службы, социальных гарантиях и карьерных перспективах. Консультируют желающих опытные кадровики: рассказывают о вакансиях, отвечают на вопросы, дают рекомендации и контакты.
Дислоцироваться мобильный пункт будет в местах с большим потоком людей — у вузов, ссузов и других общественных пространств. Кроме того, автобус с сотрудниками будет планово выезжать в города и районы края.
16:25:49 17-04-2026
"Полицейская академия" в России " ?
У нас на заводе отбор строже ...
16:30:56 17-04-2026
Туда могут индийцы устроиться?
16:37:50 17-04-2026
Не плохо, а как же сварщики, медики, преподаватели ..? Всех так будем вербовать?
17:55:07 17-04-2026
dok_СФ (16:37:50 17-04-2026) Не плохо, а как же сварщики, медики, преподаватели ..? Всех ... ну как знать, как знать...
иногда мне кажется что медиков несколько лет назад так же набирали...
Руказадые.
16:57:46 17-04-2026
Кино да и только. Какой передвижной пункт? Набор по объявлению уже не работает? Работайте с БЮИ, обязывайте служить после выпуска. Какое то послевоенное время....
17:38:22 17-04-2026
Гость (16:57:46 17-04-2026) Кино да и только. Какой передвижной пункт? Набор по объявлен... Вот-вот. А БЮИ кого выпускает и зачем? Или все хотят быть полковниками, а работать кому??? И что за полковник без полка??? Или бумажные полки?
17:52:53 17-04-2026
Дожили! Раньше такого дефицита не было. Значит что то ни то в стране.
18:12:36 17-04-2026
Гость (17:52:53 17-04-2026) Дожили! Раньше такого дефицита не было. Значит что то ни то ... В 80-х с производств по т.н. "комсомольскому набору" молодняк в милицию отправляли. Тоже желающих добровольцев было немного...
18:27:46 17-04-2026
То есть какие-то представители головоногих действительно думают, что проблема нехватки кадров МВД именно в том, что куча молодых людей из труднодоступных сел не знают о работе в полиции и не способны отправить свое резюме?
Это прямо идеально отображает насколько руководство оторвано от реальности и на какие идиотские решения они способны, вместо того, чтобы искоренять реальные причины. Впрочем, сейчас во многих областях то же самое
21:37:34 17-04-2026
У молодежи полиция ассоциируется с военной службой. В настоящее время на гражданке остались только те кто не хочет принимать участие в силовых структурах. Общаюсь каждый день с такими нежелающими родину защищать. Больно и стыдно, но их большинство. Они очень напуганы и готовы даже скрываться за границей.
06:40:46 18-04-2026
а жить они там же в автобусе будут когда на работу устояться))))