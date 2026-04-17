В Алтайском крае запустили мобильный пункт для набора кандидатов на службу в полицию

Пункт будет работать по всему краю, включая самые труднодоступные территории

17 апреля 2026, 16:10, ИА Амител

Фото: МВД по Алтайскому краю

Презентация нового формата работы с соискателями прошла в Алтайском крае. По инициативе руководства регионального главка МВД создан передвижной рекрутинговый пункт. Такой опыт реализуется впервые.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Сергей Камышев, представляя проект, пояснил, что "Мобильный пункт" — это современная комплексная площадка для общения с кандидатами. Здесь можно не только получить консультацию и пройти собеседование, но и посмотреть видеоматериалы о работе полиции.

Главное преимущество — мобильность. Пункт будет работать по всему краю, включая самые труднодоступные территории. По задумке, это позволит привлечь как можно больше молодых людей.

«Уверен, что внедрение такого формата позволит нам оперативно и качественно укомплектовать вакантные должности», — подчеркнул Сергей Камышев.

Для этих целей оборудовали специальный автобус. Внутри — ноутбук и наглядные материалы об условиях службы, социальных гарантиях и карьерных перспективах. Консультируют желающих опытные кадровики: рассказывают о вакансиях, отвечают на вопросы, дают рекомендации и контакты.

Дислоцироваться мобильный пункт будет в местах с большим потоком людей — у вузов, ссузов и других общественных пространств. Кроме того, автобус с сотрудниками будет планово выезжать в города и районы края.