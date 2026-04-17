В МТС открыли предзаказ на новую серию смартфонов Huawei Nova 15

Покупателям предлагают модели с продвинутыми камерами, ИИ-функциями и скидкой 3000 рублей до конца апреля

17 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Смартфон Huawei Nova 15 / Фото: ПАО "МТС"

МТС начала принимать предзаказы на смартфоны Huawei Nova 15 ("Хуавей Нова") и Huawei Nova 15 Pro ("Про"). Новая линейка рассчитана на тех, кто часто снимает на телефон, ценит качественные портреты, пользуется интеллектуальными функциями и не хочет постоянно думать о зарядке. До 30 апреля 2026 года на все устройства серии действует специальная скидка 3000 рублей.

По условиям предзаказа Huawei Nova 15 Pro с памятью 512 Гб можно купить за 46 990 рублей, а версию на 256 Гб — за 41 990 рублей. Huawei Nova 15 с объемом памяти 512 Гб стоит 38 990 рублей, а модель на 256 Гб — 33 990 рублей. Смартфоны доступны в нескольких цветах. Старшая версия представлена в мятном, лавандовом, белом и черном оттенках, базовая — в мятном, белом и черном.

Ставка на фото

Одной из главных особенностей новой серии стали камеры. В Huawei Nova 15 Pro и основная, и фронтальная камеры получили ультрареалистичные объективы. Технология анализирует до 1,5 млн спектральных каналов, чтобы точнее передавать оттенки кожи и мелкие детали. За счет этого портреты выглядят более естественно и детально.

Портретный объектив на 50 Мп позволяет делать снимки с эффектом студийной съемки, сохраняя глубину кадра и живую текстуру. В смартфоны также встроили функции искусственного интеллекта, которые помогают выбрать удачный кадр, убрать лишние предметы на фото и управлять устройством жестами. Кроме того, в линейке предусмотрена технология двустороннего шумоподавления, которая делает разговоры более комфортными.

«Флагманские смартфоны Huawei пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия Nova одна из наиболее популярных в своем ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии Nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что Huawei Nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Экран и зарядка

Новая серия получила лаконичный молодежный дизайн. Корпус Huawei Nova 15 Pro выполнен из алюминиевого сплава, а Huawei Nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснастили защитным стеклом Kunlun Glass ("Кунлун Гласс") и сертификацией SGS ("ЭсДжиЭс"). У версии Pro также есть дополнительное покрытие, которое лучше защищает корпус от царапин.

Смартфоны получили яркие дисплеи с показателем до 4000 нит, поэтому изображение остается четким даже на улице в солнечную погоду. Еще одно важное преимущество — аккумуляторы увеличенной емкости. У версии Pro это 6500 мА·ч, у базовой модели — 6000 мА·ч. В обоих смартфонах предусмотрена быстрая зарядка Huawei Supercharge ("Хуавей Суперчардж") 100 Вт, которая помогает сократить время у розетки.

ПАО "МТС"

