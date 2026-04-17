Вода продолжает отступать. Число подтопленных домов в Алтайском крае уменьшилось до 127
Режим ЧС продолжает действовать в Хабарском и Баевском районах
17 апреля 2026, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае паводковая ситуация постепенно улучшается — число подтопленных домов и участков продолжает снижаться. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 17 апреля вода остается в 127 жилых зданиях и на 329 приусадебных территориях.
За сутки количество затопленных домов уменьшилось на 14 — накануне их было 141. Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Хабары, где подтоплено 102 дома. Также вода остается в Большеромановке (2 дома), Новоильинке (4), Баево (9), Тюменцево (1), Вылково (5) и Шипицино (4).
Число подтопленных приусадебных участков также снизилось — с 335 до 329.
Помимо этого, остаются подтопленными участок автодороги в Солтонском районе (в поселке Нижняя Ненинка) и низководный мост в Алейском районе на дороге Алейск — Безголосово.
«Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Хабарском и Баевском районах, где ситуация остается наиболее напряженной», — отметили в ведомстве.
Спасатели и представители местных властей продолжают мониторинг обстановки и оказывают помощь жителям.
какая трусливая вода