Вода продолжает отступать. Число подтопленных домов в Алтайском крае уменьшилось до 127

Режим ЧС продолжает действовать в Хабарском и Баевском районах

17 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае паводковая ситуация постепенно улучшается — число подтопленных домов и участков продолжает снижаться. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 17 апреля вода остается в 127 жилых зданиях и на 329 приусадебных территориях.

За сутки количество затопленных домов уменьшилось на 14 — накануне их было 141. Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Хабары, где подтоплено 102 дома. Также вода остается в Большеромановке (2 дома), Новоильинке (4), Баево (9), Тюменцево (1), Вылково (5) и Шипицино (4).

Число подтопленных приусадебных участков также снизилось — с 335 до 329.

Помимо этого, остаются подтопленными участок автодороги в Солтонском районе (в поселке Нижняя Ненинка) и низководный мост в Алейском районе на дороге Алейск — Безголосово.

«Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Хабарском и Баевском районах, где ситуация остается наиболее напряженной», — отметили в ведомстве.

Спасатели и представители местных властей продолжают мониторинг обстановки и оказывают помощь жителям.