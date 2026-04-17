Пик активности прогнозируется на выходные: нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться два-три дня

17 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Магнитные бури

В предстоящие выходные Землю накроет мощный солнечный ветер, что значительно ухудшит геомагнитную обстановку, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Эксперты сообщают, что поток солнечного ветра достигнет нашей планеты уже к вечеру пятницы. Он возник в огромной корональной дыре на поверхности Солнца и станет источником геомагнитной турбулентности, которая будет продолжаться около трех суток.

«Влияние солнечного ветра на Землю будет ощущаться примерно в течение недели. Наибольшие геомагнитные возмущения ожидаются в субботу и воскресенье. В этот период планета будет адаптироваться к новым условиям, что может привести к максимальной нестабильности», — отметили в Telegram-канале института.

Ученые добавили, что высокая геомагнитная активность, по всей видимости, сохранится до конца года. С приближением солнечного минимума ситуация начнет стабилизироваться, заключили специалисты.

