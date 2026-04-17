В Барнауле 17 апреля ограничат подачу холодной воды на ряде улиц из-за плановых работ

Специалисты проведут замену задвижки диаметром 200 мм

17 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

В Барнауле 17 апреля в Индустриальном районе проведут плановые работы на сетях, из-за чего временно отключат холодную воду. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Специалисты заменят задвижки диаметром 200 мм по адресу Северный Власихинский проезд, 39 / Власихинская, 160б. Работы запланированы с 10:00 до 20:30.

На этот период водоснабжение будет приостановлено в административных зданиях по адресам: улица Власихинская, 160, 172, 174; улица Шумакова, 55, 59, 70, 74; Северный Власихинский проезд, 39; улица Лазурная, 50 и 50/2.