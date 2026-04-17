В Барнауле 17 апреля ограничат подачу холодной воды на ряде улиц из-за плановых работ
Специалисты проведут замену задвижки диаметром 200 мм
17 апреля 2026, 08:47, ИА Амител
В Барнауле 17 апреля в Индустриальном районе проведут плановые работы на сетях, из-за чего временно отключат холодную воду. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Специалисты заменят задвижки диаметром 200 мм по адресу Северный Власихинский проезд, 39 / Власихинская, 160б. Работы запланированы с 10:00 до 20:30.
На этот период водоснабжение будет приостановлено в административных зданиях по адресам: улица Власихинская, 160, 172, 174; улица Шумакова, 55, 59, 70, 74; Северный Власихинский проезд, 39; улица Лазурная, 50 и 50/2.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — отметили в компании.
