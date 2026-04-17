На Алтае после опрокидывания трактора погиб человек
Водитель трактора с прицепом съехал с проезжей части
17 апреля 2026, 14:16, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС по Республике Алтай
В Шебалинском районе 16 апреля произошло смертельное ДТП с участием спецтехники. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.
Авария случилась на автодороге Шебалино — Каспа. По предварительным данным, водитель трактора с прицепом съехал с проезжей части, после чего техника опрокинулась.
В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы.
На месте работали три специалиста МЧС. Обстоятельства аварии уточняются.
