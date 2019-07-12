9 июля 2019 года состоялась встреча губернатора Алтайского края, председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко и президента, первого заместителя председателя Совета директоров АО "Альфа-Банк" Олега Сысуева.

Также на встрече присутствовали: со стороны Правительства Алтайского края — заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев, со стороны банка – Вице-Президент Владимир Соболев и региональный управляющий в Алтайском крае Ирина Бубенко.

В ходе беседы стороны обсудили возможность реализации совместных проектов и перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, лизинговой деятельности банка, а также внедрения на территории региона новых цифровых технологий банка.

Как отмечалось, "Альфа-Банк" заинтересован в реализации проектов на территории региона, на сегодняшний день банком установлены лимиты кредитования на Алтайский край в размере 5 млрд. рублей.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития Алтайского края. Планируется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройство населенных пунктов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

"С правительством Алтайского края мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную реализацию стратегически значимых региона проектов, таких как инновационные решения в сфере ЖКХ", — отметил Олег Сысуев.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что результатом подписания соглашения станет совместная работа в решении приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала и конкретные проекты на территории региона, а также развитие широкого спектра высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения края.

АО "Альфа-Банк"