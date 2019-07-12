Главу Счетной палаты Законодательного Собрания Красноярского края Татьяну Давыденко сняли с должности, сообщает "7 канал Красноярск". Сама депутат называет это решение "заказом за ее борьбу с хищениями в лесной отрасли", в то время как правоохранительные органы утверждают, что это связано с "конфликтом интересов и злоупотреблением полномочиями".

Собрание регионального Заксобрания по вопросу отставки с поста Давыденко проходило за закрытыми дверями. Журналистов попросили подождать в пресс-центре, аргументировав это защитой персональных данных. Затем объявили итог: 42 за, 1 против, 1 воздержался.

Как утверждает телеканал, причина не только в этом, но и в резонансных заявлениях скандального политика.

"Председатель счетной палаты участвует в политической кампании, в информационной войне, которую мы наблюдаем в Красноярском крае, участвует в интервью на YouTube , где звучит откровенно лживая информация, — приводит СМИ слова первого заместителя председателя Сергея Попова. — С морально-этической точки зрения, которую разделяют контрольно-счетные органы, это недопустимое поведение".

Речь идет, прежде всего, об интервью, которое чиновник дала журналисту Андрею Караулову в июне, заявив о хищениях в лесной отрасли Красноярского края и угрозах в свой адрес.

По словам Татьяны Давыденко, Счетная палата Красноярского края провела несколько проверок министерства лесного хозяйства, лесных предприятий и частных компаний. Проверка Счетной палаты показала, что чиновники не справляются с борьбой с лесными пожарами, нанося бюджету края многомиллиардный ущерб.

"Есть территории, где пожар даже не тушили, — заявила тогда Караулова. — Пытались, но пытались так, что пожар начался с 6 соток и дошел до 15 тыс. га. Его тушили больше месяца".

Когда Караулов спросил у Давыденко, угрожали ли ей после публикации результатов проверки Счетной палаты и выступлений на эту тему, она расплакалась и ответила, что "разговаривали, беседовали", но конкретных фамилий не назвала.

Как выяснили журналисты ТВК, на момент интервью в отношении главы региональной Счетной палаты силовики уже вели проверку, подозревая ее в конфликте интересов.

Телеканал ТВК опубликовал информацию о том, что дочь председателя Счетной палаты Мария Давыденко возглавляла компанию ООО "Аэропром", которая занималась выполнением контрактов с КГАУ "Лесопожарный центр" на авиапатрулирование и тушение лесных пожаров.

В 2018 году "Аэропром" перестал получать госконтракты на тушение с воздуха, после того как Западно-Сибирская транспортная прокуратура установила множественные нарушения со стороны ООО. Из-за этого "Аэропром" не получил госконтракты на сумму около 200 млн руб.

Проверки региональной Счетной палаты организации охраны лесов от пожаров на территории Красноярского края и выводы "о неэффективной реализации переданных региону полномочий об охране лесов от пожаров" пришлись именно на 2018 год, что и привлекло внимание прокуратуры.

Сама Татьяна Давыденко считает, что лишение ее полномочий – это "заказ за ее борьбу с хищениями в лесной отрасли". С ее слов следует, что таким образом ее "наказали за отчет о выручке краевых предприятий от продажи леса в 47 млрд рублей, из которых в бюджет поступило только полтора млрд".

Еще до того, как депутаты удовлетворили требование прокуратуры, она разместила в интернете видеообращение, в котором заявила о том, что ее "предупреждали" о таком исходе.

"Меня предупреждали, что прокуратура будет проводить проверку не Счетной палаты, а конкретно по мне. Не по лесу и не по нашим отчетам, где мы выявили огромные нарушения законодательства. Прокуратура стала проверять именно меня с целью отстранить от занимаемой должности", — заявила Давыденко.

Она заверила зрителей ролика, что не согласна с таким решением и "будет бороться до последнего".

Впрочем, какой-либо борьбы с ее стороны депутаты не наблюдали. Теперь уже экс-глава красноярской Счетной палаты даже не присутствовала на заседании, на котором рассматривалась ее судьба.

"Губернатор, председатель правительства, председатель законодательного собрания: ни на одну из встреч этих структур Татьяна Алексеевна не пришла, ни с кем она не поговорила. Включая губернатора, который лично ей звонил и приглашал пообщаться", — пояснил председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов.