Россияне при падении доходов стараются экономить на продуктах, но эта тенденция не распространяется на мороженое, сообщает РИА Новости.

Исследование, проведенное компанией Rate&Goods (сервис по выбору товаров в интернете), установило, что 12% россиян покупают мороженое не реже раза в неделю.

Четверть из них делает это как минимум дважды, 8,5% — трижды, 4,1% — от 4 до 9 раз и 4% — 10 раз и выше.

Согласно исследованным чекам от 224,5 тысячи покупателей, на тысячу приобретенных позиций в мае и июне 56 приходятся на мороженое. Женщины склонны приобретать его чуть чаще: 59 позиций против 53 у мужчин.

"Притом, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране" – акцентирует внимание на любви россиян к охлажденному лакомству гендиректор сервиса Роман Майстер.